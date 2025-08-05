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Главная Киев Киевлянин за 15 тыс. долларов помог продлить группу инвалидности

Киевлянин за 15 тыс. долларов помог продлить группу инвалидности

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 14:18
В Киеве задержали мужчину, который за деньги обещал уклонисту продлить инвалидность
Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве мужчина за 15 тысяч долларов обещал уклонисту помочь продлить группу инвалидности. Кроме того, он хотел решить вопрос с выездом его за границу. Правоохранители объявили ему подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник, 5 августа.

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Группа инвалидности и выезд за границу

Жителю Киева с инвалидностью, срок которой завершается в августе 2025 года, мужчина пообещал содействовать в ее продлении.

Затримання фігуранта в Києві
Задержание фигуранта. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Для этого необходимо заключить декларацию с определенным врачом, который направит на медико-социальную экспертизу, где дадут нужное заключение и продлят группу инвалидности. Это позволит получить официальную отсрочку от мобилизации и на законных основаниях выехать из страны", — говорится в сообщении.

Свои "услуги" мужчина оценил в 15 тысяч долларов. В прокуратуре отметили, что подозреваемый старался быть очень осторожным. Он работал только с клиентами, которых рекомендовали знакомые.

Вилучені кошти в Києві
Средства, которые передали фигуранту. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Фигуранта задержали после получения денег. Ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 908 тыс. гривен.

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Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Киевской области судили мужчину, который помогал российским оккупантам планировать ракетные обстрелы столицы.

Ранее стало известно, что бывший руководитель ТЦК в Киеве помог выехать из Украины экс-руководителю метрополитена.

Киев граница прокуратура инвалидность уклонисты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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