В Киеве задержали мужчину, который за деньги обещал уклонисту продлить инвалидность

Киевлянин за 15 тыс. долларов помог продлить группу инвалидности
В Киеве мужчина за 15 тысяч долларов обещал уклонисту помочь продлить группу инвалидности. Кроме того, он хотел решить вопрос с выездом его за границу. Правоохранители объявили ему подозрение.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник, 5 августа.
Группа инвалидности и выезд за границу
Жителю Киева с инвалидностью, срок которой завершается в августе 2025 года, мужчина пообещал содействовать в ее продлении.
"Для этого необходимо заключить декларацию с определенным врачом, который направит на медико-социальную экспертизу, где дадут нужное заключение и продлят группу инвалидности. Это позволит получить официальную отсрочку от мобилизации и на законных основаниях выехать из страны", — говорится в сообщении.
Свои "услуги" мужчина оценил в 15 тысяч долларов. В прокуратуре отметили, что подозреваемый старался быть очень осторожным. Он работал только с клиентами, которых рекомендовали знакомые.
Фигуранта задержали после получения денег. Ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 908 тыс. гривен.
Напомним, в Киевской области судили мужчину, который помогал российским оккупантам планировать ракетные обстрелы столицы.
Ранее стало известно, что бывший руководитель ТЦК в Киеве помог выехать из Украины экс-руководителю метрополитена.
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