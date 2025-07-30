У Києві ексначальника ТЦК підозрюють в допомозі Віктору Брагінському

Ексначальник ТЦК допоміг втекти керівнику метро Києва — деталі
У Києві оголосили підозру колишньому керівнику територіального центру комплектування. Відомо, що він допоміг втекти з України екскерівнику Київського метрополітену. Вірогідно, йдеться про Віктора Брагінського.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у середу, 30 липня.
Втеча Брагінського за кордон
Висновком медичної комісії посадовця зняли з військового обліку через нібито встановлене невиліковне захворювання. Йому допоміг у втечі з країни на той час начальник одного з районних ТЦК Києва.
"Саме він організував виготовлення підроблених документів, які надали можливість безперешкодно виїхати за кордон колишньому начальнику КП "Київський метрополітен", — йдеться у повідомленні.
Колишньому посадовцю ТЦК загрожує до семи років позбавлення волі.
Раніше правоохоронці вже оголосили підозру іншим учасникам схеми:
- колишньому посадовцю метрополітену;
- голові та секретарю військово-лікарської комісії;
- оператору відділення офіцерів запасу територіального центру комплектування.
Що передувало
У березні минулого року мер Києва Віталій Кличко оголосив про плани звільнити директора метро Києва Віктора Брагінського. Це сталося після журналістського розслідування. А у листопаді йому оголосили підозру через підтоплення тунелю між станціями "Либідська" та "Деміївська".
А у грудні МВС оголосило в розшук Брагінського. Його підозрюють в службовій недбалості, яка призвела до збитків та проблем в роботі метро.
Згодом правоохоронці провели слідчі дії після втечі Брагінського за кордон. Він покинув територію країни на підставі фейкового висновку ВЛК.
За клопотанням слідчих зазначене рішення було скасовано Центральною військовою лікарською комісією.
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