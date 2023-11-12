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Киянка показала, як боротися з водіями, що викидають сміття на дорогу

12 листопада 2023 17:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Киянка показала, як боротися з водіями, що викидають сміття на дорогу
Киянка, яка повернула водію його сміття. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Киянка показала оригінальний спосіб, як боротися з водіями, що викидають сміття на дорогу. Вона повернула чоловіку його ж паперовий стаканчик.

Відео поширилося у соцмережах.

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Дівчина побачила, як із сусіднього автомобіля чоловік кинув паперовий стаканчик на дорогу. Вона підняла його та повернулася до свого авто. Дочекавшись світлофора, машини знову стали поряд.

Киянка закинула паперовий стаканчик назад в автомобіль чоловіка. 

Місцеві Telegram-канали пишуть, що це сталося у Дарницькому районі.

Нагадаємо, у Києві п'яний водій скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Він в'їхав у п'ять припаркованих автомобілів.

Також ми писали, що патрульні у Києві помітили, як автомобіль Tesla здійснив рух смугою громадського транспорту. Вони притягнули до відповідальності порушника.

Додамо, у селищі Калинівка Київської області легковик влетів під колеса вантажівки. Водій автівки отримав тілесні ушкодження та зараз перебуває в лікарні.

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