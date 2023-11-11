У Києві п'яний водій "влетів" у п'ять припаркованих авто
У Києві п'яний водій скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Він в'їхав у п'ять припаркованих автомобілів.
Про це повідомляє поліція Києва.
ДТП у Києві
"Сьогодні близько 21:30 до поліції надійшла інформація, що на проспекті Відрадному водій автомобіля BMW, ймовірно, напідпитку здійснив зіткнення з п'ятьма припаркованими автомобілями", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок ДТП між керманичем BMW, його друзями та власниками пошкоджених автомобілів виникла бійка.
На місце події прибули наряди патрульної поліції, спецпризначенці полку № 1 та поліція охорони. Правоохоронці зупинили бійку та затримали порушника. Інформація про потерпілих не надходила.
Нагадаємо, сьогодні у селищі Калинівка Київської області легковик влетів під колеса вантажівки. Водій автівки отримав тілесні ушкодження та зараз перебуває в лікарні.
Також ми писали, що у Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій не впорався з керуванням та потрапив у ДТП на трасі Київ — Одеса. Чоловік згорів живцем разом із авто.
Додамо, дорожньо-транспортна пригода сталася у Києві, на Берестейському проспекті, 8 листопада. Там зіткнулися два маршрутні автобуси, внаслідок чого зазнали поранень сім людей.
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