У Києві п'яний водій "влетів" у п'ять припаркованих авто

ДТП у Києві. Фото: t.me/gunpKyiv

У Києві п'яний водій скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Він в'їхав у п'ять припаркованих автомобілів.

Про це повідомляє поліція Києва.

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ДТП у Києві

"Сьогодні близько 21:30 до поліції надійшла інформація, що на проспекті Відрадному водій автомобіля BMW, ймовірно, напідпитку здійснив зіткнення з п'ятьма припаркованими автомобілями", — йдеться у повідомленні.

ДТП у Києві. Фото: t.me/kyivpatrol

Внаслідок ДТП між керманичем BMW, його друзями та власниками пошкоджених автомобілів виникла бійка.

ДТП у Києві. Фото: t.me/kyivpatrol

На місце події прибули наряди патрульної поліції, спецпризначенці полку № 1 та поліція охорони. Правоохоронці зупинили бійку та затримали порушника. Інформація про потерпілих не надходила.

ДТП у Києві. Фото: t.me/kyivpatrol

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні у селищі Калинівка Київської області легковик влетів під колеса вантажівки. Водій автівки отримав тілесні ушкодження та зараз перебуває в лікарні.

Також ми писали, що у Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій не впорався з керуванням та потрапив у ДТП на трасі Київ — Одеса. Чоловік згорів живцем разом із авто.

Додамо, дорожньо-транспортна пригода сталася у Києві, на Берестейському проспекті, 8 листопада. Там зіткнулися два маршрутні автобуси, внаслідок чого зазнали поранень сім людей.