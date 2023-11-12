Киевлянка показала, как бороться с водителями, выбрасывающими мусор на дорогу
Киевлянка показала оригинальный способ, как бороться с водителями, выбрасывающими мусор на дорогу. Она вернула мужчине его же бумажный стаканчик.
Видео распространилось в соцсетях.
Борьба с мусором на дорогах
Девушка увидела, как из соседнего автомобиля мужчина бросил бумажный стаканчик на дорогу. Она подняла его и вернулась в свой автомобиль. Дождавшись светофора, машины снова встали рядом.
Киевлянка закинула бумажный стаканчик обратно в автомобиль мужчины.
Местные Telegram-каналы пишут, что это произошло в Дарницком районе.
Напомним, в Киеве пьяный водитель совершил дорожно-транспортное происшествие. Он въехал в пять припаркованных автомобилей.
Также мы писали, что патрульные в Киеве заметили, как автомобиль Tesla совершил движение полосой общественного транспорта. Они привлекли к ответственности нарушителя.
Добавим, в поселке Калиновка Киевской области легковушка влетела под колеса грузовика. Водитель автомобиля получил телесные повреждения и сейчас находится в больнице.
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