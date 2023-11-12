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Киевлянка показала, как бороться с водителями, выбрасывающими мусор на дорогу

12 ноября 2023 17:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Киевлянка показала, как бороться с водителями, выбрасывающими мусор на дорогу
Киевлянка, которая вернула водителю его мусор. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Киевлянка показала оригинальный способ, как бороться с водителями, выбрасывающими мусор на дорогу. Она вернула мужчине его же бумажный стаканчик.

Видео распространилось в соцсетях.

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Девушка увидела, как из соседнего автомобиля мужчина бросил бумажный стаканчик на дорогу. Она подняла его и вернулась в свой автомобиль. Дождавшись светофора, машины снова встали рядом.

Киевлянка закинула бумажный стаканчик обратно в автомобиль мужчины.

Местные Telegram-каналы пишут, что это произошло в Дарницком районе.

Напомним, в Киеве пьяный водитель совершил дорожно-транспортное происшествие. Он въехал в пять припаркованных автомобилей.

Также мы писали, что патрульные в Киеве заметили, как автомобиль Tesla совершил движение полосой общественного транспорта. Они привлекли к ответственности нарушителя.

Добавим, в поселке Калиновка Киевской области легковушка влетела под колеса грузовика. Водитель автомобиля получил телесные повреждения и сейчас находится в больнице.

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