Зруйнований через російську будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 22 жовтня російські війська атакували Київ, у кількох районах столиці зафіксували пошкодження житлових і нежитлових будівель, автомобілів та транспортної інфраструктури. Свідки про перші миті після атаки на Київ розповіли, що жителі власними силами витягували людей із пошкодженого будинку.

Речник Головного управління ДСНС у Києві Павло Петров розповів про наслідки удару в ефірі Ранок.LIVE, а журналістка Новини.LIVE Діана Шликова поспілкувалася з місцевою жителькою Анною, яка була на місці подій у Дніпровському районі.

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Що розповіла киянка про вибухи

Анна живе на сусідній вулиці. Її оселя також зазнала незначних пошкоджень — на теплиці вибило скло. Після вибухів жінка почала обходити територію, щоб перевірити ситуацію та попередити інших мешканців, адже давно входить до правління місцевого товариства.

"Були три вибухи. Дуже сильні. Ми здригалися всі, незалежно від відстані. Нас ледь не поклало на землю. Такі були сильні поштовхи. Два дуже сильні, один більш-менш. Тому це страшно, це страшно, ви знаєте", — розповіла Анна.

Наслідки російської атаки в Дніпровському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Російський удар знищив автівки у Дніпровському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Зруйноване житло та розкидані уламки. Фото: Новини.LIVE

Понівечений російським ударом будинок у Дніпровському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Так виглядають будинки після атаки на Київ. Фото: Новини.LIVE 1 / 5









Як сусіди рятували подружжя з-під завалів

За словами жінки, після влучання місцеві мешканці першими кинулися допомагати постраждалим. Вони дістали з-під завалів подружжя ще до прибуття пожежної машини.

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"Вони вдвох їх діставали наші мешканці. Він був ще живий. На жаль, він у лікарні помер", — сказала очевидиця.

Жінка також зазначила, що це вже не перший випадок, коли її вулиця стикається з наслідками російських ударів.

Які наслідки атаки зафіксували в Києві

Речник Головного управління ДСНС у Києві Павло Петров повідомив, що в Дніпровському районі після влучання у приватний будинок виникла пожежа площею 100 кв. м. Одна людина загинула, дитину госпіталізували. На сусідніх вулицях пошкоджено будинки й автомобілі, ще двоє людей отримали поранення.

У Святошинському районі на території ресторанного комплексу виникла пожежа площею 1100 кв. м.

В Оболонському районі пошкоджено дві нежитлові будівлі, постраждали двоє людей.

У Печерському районі пошкоджено будівлі, автомобілі швидкої допомоги та скління монастиря. Поранення отримали щонайменше восьмеро людей, серед них троє дітей.

У Голосіївському районі пошкоджено двоповерхову нежитлову будівлю, шестеро людей постраждали.

У Дарницькому районі зазнала пошкоджень транспортна інфраструктура. Постраждалих там не зафіксували.

За словами Павла Петрова, усі пожежі вже ліквідували. На окремих локаціях тривали завершальні роботи.

Що відомо про інші пошкодження в Києві

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок російської атаки в Печерському районі Києва пошкоджено будівлю медичного закладу. У приміщенні вибило багато вікон, уламки скла розлетілися навколо будівлі. Також пошкоджено автомобіль, припаркований поруч, — у нього розбилося заднє скло.

Також Новини.LIVE писали, що через обстріл обмежили рух транспорту Південним мостом і зафіксували пошкодження інфраструктури метрополітену.