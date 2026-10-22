Разрушенный из-за России дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 22 октября российские войска атаковали Киев. В нескольких районах столицы были зафиксированы повреждения жилых и нежилых зданий, автомобилей и транспортной инфраструктуры. Свидетели первых мгновений после атаки на Киев рассказали, что жители собственными силами вытаскивали людей из поврежденного дома.

Пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Киеве Павел Петров рассказал о последствиях удара в эфире Ранок.LIVE, а журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова пообщалась с местной жительницей Анной, которая находилась на месте событий в Днепровском районе.

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Что рассказала киевлянка о взрывах

Анна живет на соседней улице. Ее дом также получил незначительные повреждения — на теплице выбило стекло. После взрывов женщина начала обходить территорию, чтобы проверить ситуацию и предупредить других жителей, ведь она давно входит в правление местного товарищества.

"Было три взрыва. Очень сильные. Мы все вздрагивали, независимо от расстояния. Нас чуть ли не свалило на землю. Настолько сильными были толчки. Два очень сильных, один более-менее. Поэтому это страшно, это страшно, вы знаете", — рассказала Анна.

Последствия российской атаки в Днепровском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Российский удар уничтожил автомобили в Днепровском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Разрушенное жилье и разбросанные обломки. Фото: Новини.LIVE

Разрушенный российским ударом дом в Днепровском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Так выглядят дома после атаки на Киев. Фото: Новини.LIVE 1 / 5









Как соседи спасали супругов из-под завалов

По словам женщины, после попадания местные жители первыми бросились на помощь пострадавшим. Они извлекли супругов из-под завалов ещё до прибытия пожарной машины.

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"Наши жители вдвоем их доставали. Он был ещё жив. К сожалению, он скончался в больнице", — сказала очевидица.

Женщина также отметила, что это уже не первый случай, когда её улица сталкивается с последствиями российских ударов.

Какие последствия атаки зафиксировали в Киеве

Пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Киеве Павел Петров сообщил, что в Днепровском районе после попадания в частный дом возник пожар площадью 100 кв. м. Один человек погиб, ребенка госпитализировали. На соседних улицах повреждены дома и автомобили, ещё два человека получили ранения.

В Святошинском районе на территории ресторанного комплекса возник пожар площадью 1100 кв. м.

В Оболонском районе повреждены два нежилых здания, пострадали два человека.

В Печерском районе повреждены здания, автомобили скорой помощи и остекление монастыря. Ранения получили как минимум восемь человек, среди них трое детей.

В Голосеевском районе повреждено двухэтажное нежилое здание, пострадали шесть человек.

В Дарницком районе повреждена транспортная инфраструктура. Пострадавших там не зафиксировано.

По словам Павла Петрова, все пожары уже ликвидированы. На отдельных участках продолжались завершающие работы.

Что известно о других повреждениях в Киеве

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате российской атаки в Печерском районе Киева было повреждено здание медицинского учреждения. В помещении выбило много окон, осколки стекла разлетелись вокруг здания. Также поврежден автомобиль, припаркованный рядом, — у него разбилось заднее стекло.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что из-за обстрела ограничили движение транспорта по Южному мосту и зафиксировали повреждения инфраструктуры метрополитена.