Південний міст у Києві не працює 22 жовтня - що відомо

У Києві обмежили рух Південним мостом через атаку РФ, пошкоджено інфраструктуру метро
Росіяни в ніч проти 22 жовтня масовано атакували Київ балістикою та дронами. Станом на ранок в столиці частково обмежено рух транспорту Південним мостом. Це пов'язано безпосередньо з російським обстрілом.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської МДА.
У Києві частково не працює Південний міст
Київська міська військова адміністрація у своєму Telegram-каналі поінформувала, що через ворожу атаку Південний міст у Києві наразі не працює для руху транспорту. Зокрема з правого на лівий берег.
"У звʼязку з ворожою атакою на столицю обмежено рух транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег", — йдеться у повідомленні.
У Києві закликали мешканців Києва враховувати цю інформацію при плануванні свого маршруту.
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