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Головна Київ У Києві обмежили рух Південним мостом через атаку РФ, пошкоджено інфраструктуру метро

У Києві обмежили рух Південним мостом через атаку РФ, пошкоджено інфраструктуру метро

Ua ru
22 жовтня 2026 05:34
Південний міст у Києві не працює 22 жовтня - що відомо
Південний міст Києва. Фото: "Місто Кия"

Росіяни в ніч проти 22 жовтня масовано атакували Київ балістикою та дронами. Станом на ранок в столиці частково обмежено рух транспорту Південним мостом. Це пов'язано безпосередньо з російським обстрілом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської МДА.

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У Києві частково не працює Південний міст

Київська міська військова адміністрація у своєму Telegram-каналі поінформувала, що через ворожу атаку Південний міст у Києві наразі не працює для руху транспорту. Зокрема з правого на лівий берег.

"У звʼязку з ворожою атакою на столицю обмежено рух транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег", — йдеться у повідомленні.

У Києві закликали мешканців Києва враховувати цю інформацію при плануванні свого маршруту.

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Київ міст вибух обстріли Південний міст
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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