У Києві жінка судилася з Київтеплоенерго через зайву комуналку за опалення

Комунальні платежі. Фото: Новини.LIVE

Мешканка Києва вимагала через суд, щоб Київтеплоенерго повернув їй 15 450 гривень, які вона вважає зайво сплаченими за опалення квартири. Мовляв, послуги з опалення їй нарахували не пропорційно опалювальній площі її житла.

Про це йдеться у судовій справі, яка опублікована на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Жінка заявила, що вважає протиправними дії КП "Київтеплоенерго" про нарахування сум за централізоване опалення у період з січня 2020 року по лютий 2024 року і вимагає повернути 15 450 гривень.

Киянка пояснила, що у збережених рахунках с січня 2020 року помітила, що суми до оплати не збігаються з обсягом теплової енергії, які вона пспожила по факту та містять різну інформацію щодо співвідношення загального обсягу теплової енергії, визначеного за допомогою вузла комерційного обліку теплової енергії та складових загальної опалювальної площі будинку.

"Загальна опалювальна площа будинку становить 13 134, 90 кв. м (17 700, 20 + 720, 10 + 714, 60), а вартість 1 кв. м опалювальної площі квартири, зокрема, за січень 2024 року повинна складати 26, 47 грн, замість 41, 65 грн / кв. м, тобто відповідач стягнув за січень 2024 року 711, 53 грн (2 123 грн — 1 411 грн) — 36, 4 % зайвих грошей, фактично примушуючи сплачувати пошти за власників нежитлових приміщень будинку. Загалом за опалювальні періоди з січня 2020 року по лютий 2024 року за виставленими відповідачем рахунками-повідомленнями сплатила 42 446 грн, а повинна була на 15 450 грн (36, 4 %) менше", — заявила жінка.

Що вирішили в суді

У суді з'ясували, що квартира, в якій проживає жінка, з 1 травня 2018 року обслуговується КП "Київтеплоенерго", який надає послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води.

Станом на 1 лютого 2020 року осблуговувались такі площі:

опалювальна площа квартир станоновила 7 811, 55 м кв.;

опалювальна площа нежитлових приміщень, система опалення яких підключена до загальнобудинкової системи 1 131, 20 м кв.;

опалювальна площа місць загального користування будинку 1 593, 00 м кв.

Одгак, згідно з даними програмного комплексу КП "Київтеплоенерго", у листопаді 2022 року загальна опалювальна площа будинку становила 10 535, 75 кв. м, яка складається з опалювальної площі житлових приміщень будинку розміром 7 811, 75 кв. м, а опалювальна площа вбудованих приміщень — 1 131, 20 кв. м, тоді як опалювальна площа місць загального користування — 1 593, 00 грн.

КП "Київтеплоенерго" визнало, що за період з листопада 2020 року по березень 2024 опалювальна площа будинку жінки в рахунках збільшилася з 7 811, 55 кв. м до 7 812, 05 кв. м, і різниця дійсно становить 0,5 кв. м. Це пояснили тим, що мешканці будинку надали уточнену інформацію про опалювальну площу їх квартир, коли вони відкривали та переводили нові особові рахунки для нарахування плати за послуги з опалення та гарячого водопостачання.

У суді врахували надану інформацію та відмовили жінці у задоволенні її позову.

"Доводи відповідача спростовують висновки позивачки щодо порушення її прав та інтересів як споживача послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води. Суд, оцінюючи належність, допустимість, правдивість та достатність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок в їх сукупності за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженню наявних у справі доказів приходить до висновку, що позов безпідставний і не підлягає задоволенню", — йдеться у вироку суду.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко назвав дату початку опалювального сезону в місті. Також ми розповідали, як суд покарав чоловіка, який вкрав зубну пасту в аптеці в Києві.