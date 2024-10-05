В Киеве женщина судилась с Киевтеплоэнерго за лишнюю коммуналку за отопление

Коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE

Жительница Киева требовала через суд, чтобы Киевтеплоэнерго вернул ей 15 450 гривен, которые она считает излишне уплаченными за отопление квартиры. Мол, услуги по отоплению ей насчитали не пропорционально отапливаемой площади ее жилья.

Об этом говорится в судебном деле, которое опубликовано на Едином государственном реестре судебных решений.

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Женщина заявила, что считает противоправными действия КП "Киевтеплоэнерго" о начислении сумм за централизованное отопление в период с января 2020 по февраль 2024 и требует вернуть 15 450 гривен.

Киевлянка пояснила, что в сохраненных счетах с января 2020 года заметила, что суммы к оплате не совпадают с объемом тепловой энергии, которые она потребила по факту и содержат разную информацию о соотношении общего объема тепловой энергии, определенного с помощью узла коммерческого учета тепловой энергии и составляющих общей отапливаемой площади дома.

"Общая отопительная площадь дома составляет 13 134, 90 кв. м (17 700, 20 + 720, 10 + 714, 60), а стоимость 1 кв. м отопительной площади квартиры, в частности, за январь 2024 года должна составлять 26, 47 грн. , вместо 41, 65 грн/кв. м, т.е. за отопительные периоды с января 2020 года по февраль 2024 года по выставленным ответчиком счетам-сообщениям уплатила 42 446 грн, а должна была на 15 450 грн (36, 4%) меньше", — заявила женщина.

Решившие в суде

В суде выяснили, что квартира, в которой проживает женщина, с 1 мая 2018 обслуживается КП "Киевтеплоэнерго", который предоставляет услуги по централизованному отоплению и поставке горячей воды.

По состоянию на 1 февраля 2020 года обслуживались следующие площади:

отапливаемая площадь квартир составляла 7 811, 55 м кв.;

отопительная площадь нежилых помещений, система отопления которых подключена к общедомовой системе 1131, 20 м кв.;

отапливаемая площадь мест общего пользования дома 1 593, 00 м кв.

Одгак, согласно данным программного комплекса КП "Киевтеплоэнерго", в ноябре 2022 года общая отопительная площадь дома составила 10 535, 75 кв. м, которая состоит из отапливаемой площади жилых помещений дома размером 7 811, 75 кв. м, а отопительная площадь встроенных помещений – 1 131, 20 кв. м, тогда как отопительная площадь мест общего пользования – 1 593, 00 грн.

КП "Киевтеплоэнерго" признало, что за период с ноября 2020 года по март 2024 года отопительная площадь дома женщины в счетах увеличилась с 7 811, 55 кв. м до 7 812,05 кв. м, и разница действительно составляет 0,5 кв. м. Это объяснили тем, что жильцы дома предоставили уточненную информацию об отопительной площади их квартир, когда они открывали и переводили новые лицевые счета для начисления платы за услуги отопления и горячего водоснабжения.

В суде учли предоставленную информацию и отказали женщине в удовлетворении ее иска.

"Доводы ответчика опровергают выводы истицы о нарушении ее прав и интересов как потребителя услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой. Суд, оценивая принадлежность, допустимость, правдивость и достаточность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследованию имеющихся в деле доказательств приходит к выводу, что иск безоснователен и не подлежит удовлетворению", — говорится в приговоре суда.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко назвал дату начала отопительного сезона в городе. Также мы рассказывали, как суд наказал мужчину, который воровал зубную пасту в аптеке в Киеве.