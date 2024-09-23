Кличко відповів, коли почнеться опалювальний сезон у Києві

Кличко назвав дату початку опалювального сезону в Києві
У Києві планують почати опалювальний сезон 15 жовтня. Проте, мер столиці Віталій Кличко зауважив, що дата може бути змінена залежно від погодних умов.
Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Київ24" у понеділок, 23 вересня.
Коли почнеться опалювальний сезон у Києві
"За графіком — з 15 жовтня, але за умови, якщо будемо бачити, що температурні показники не понижуються. Якщо за три доби температура буде опускатись нижче 15 градусів то ми відразу включимо теплопостачання", — зазначив мер Києва.
Мер підкреслив, що ситуація з погодою буде ретельно моніторитися. В першу чергу, теплопостачання буде забезпечено в навчальних закладах, дитячих садках та лікарнях. Він також додав, що Київ виконав усі необхідні роботи для підготовки до нового опалювального сезону.
Нагадаємо, станом на 23 вересня у Києві спостерігається високий рівень забруднення повітря.
Раніше ми також писали про те, що стан води у поверхневих водоймах Києва не відповідає нормативам, визначеним Міністерством охорони здоров'я.
Читайте Новини.LIVE!