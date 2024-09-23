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Кличко назвав дату початку опалювального сезону в Києві

23 вересня 2024 21:08
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Кличко відповів, коли почнеться опалювальний сезон у Києві
Жінка сидить біля батареї. Фото: depositphotos
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Києві планують почати опалювальний сезон 15 жовтня. Проте, мер столиці Віталій Кличко зауважив, що дата може бути змінена залежно від погодних умов.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Київ24" у понеділок, 23 вересня.

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"За графіком — з 15 жовтня, але за умови, якщо будемо бачити, що температурні показники не понижуються. Якщо за три доби температура буде опускатись нижче 15 градусів то ми відразу включимо теплопостачання", — зазначив мер Києва.

Мер підкреслив, що ситуація з погодою буде ретельно моніторитися. В першу чергу, теплопостачання буде забезпечено в навчальних закладах, дитячих садках та лікарнях. Він також додав, що Київ виконав усі необхідні роботи для підготовки до нового опалювального сезону.

Нагадаємо, станом на 23 вересня у Києві спостерігається високий рівень забруднення повітря

Раніше ми також писали про те, що стан води у поверхневих водоймах Києва не відповідає нормативам, визначеним Міністерством охорони здоров'я.

Віталій Кличко комунальні послуги Київ Україна опалення

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