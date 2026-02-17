Києво-Печерська лавра — церква стане прихистком для військових

Києво-Печерська лавра. Фото: slovoidilo.ua

Києво-Печерська лавра може стати прихистком для багатьох військових після завершення війни. Є багато бійців, які не мають куди повернутися.

Про це заявив владика Авраамій в інтерв’ю ведучій Новини.LIVE Насті Рейн.

Реклама

Читайте також:

Як Києво-Печерська лавра може стати прихистком для військових

Владика розповів, що найближчим часом Києво-Печерська лавра відкриє свої ворота для паломників та усіх, хто потребує підтримки та зцілення.

Він поділився, що дуже часто військові після закінчення війни посвячують себе Богові. Намісник навів приклад Іллі Муромця, який був богатирем і воював, але знайшов прихисток і в останні дні свого життя був у святому монастирі.

"Тому, я переконаний і знаю, що є багато військових, які не мають куди повернутися після війни, тому що війна знищила будинок, сім'ю. А монастир — це оазис, де завжди чекають кожного, де завжди надають прихисток", — наголосив Авраамій.

За його словами, завдання монастиря полягає в тому, щоб займатися благодійністю та справами милосердя.

Нагадаємо, раніше Авраамій розповів про особистий шлях до Бога та важливість недільної школи для дітей.

Також ми писали, що у січні в Києві було пошкоджено об'єкти Києво-Печерської лаври після атаки РФ. Вибуховою хвилею вибито частину вікон і дверей.