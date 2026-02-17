Киево-Печерская лавра — церковь станет пристанищем для военных

Киево-Печерская лавра. Фото: slovoidilo.ua

Киево-Печерская лавра может стать пристанищем для многих военных после завершения войны. Есть много бойцов, которым некуда вернуться.

Об этом заявил владыка Авраамий в интервью ведущей Новини.LIVE Насте Рейн.

Как Киево-Печерская лавра может стать приютом для военных

Владыка рассказал, что в ближайшее время Киево-Печерская лавра откроет свои ворота для паломников и всех, кто нуждается в поддержке и исцелении.

Он поделился, что очень часто военные после окончания войны посвящают себя Богу. Наместник привел пример Илья Муромца, который был богатырем и воевал, но нашел приют и в последние дни своей жизни был в святом монастыре.

"Поэтому, я убежден и знаю, что есть много военных, которым некуда вернуться после войны, потому что война уничтожила дом, семью. А монастырь — это оазис, где всегда ждут каждого, где всегда предоставляют приют", — подчеркнул Авраамий.

По его словам, задача монастыря заключается в том, чтобы заниматься благотворительностью и делами милосердия.

