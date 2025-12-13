Кличко має делегувати повноваження районним радам, заявив Кривошеня

голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея. Фото: скриншот з трансляції

Столицею України містом Київ не може керувати виключно одна людина. Частину повноважень необхідно делегувати районним радам.

Про це в ефірі "Київської часу" заявив голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея.

Чому Київ не може бути в одних руках

Кривошея розповів, що чинний мер Віталій Кличко реагує досить часто і ефективно на ті чи інші проблеми. Він висловив йому слова поваги, але зазначив, що чисто фізично неможливо, щоб одна посадова керувала всім - починаючи від призначення керівників комунальних підприємств і закінчуючи розв'язанням локальних питань.

"Мають бути районні ради. Це полегшить роботу і Київській міській раді, і Київській міській державній адміністрації як органу... Ще раз повторюю, їм не потрібно буде ходити місяцями і вибивати гроші, наприклад, на ремонт будинків, які постраждали після обстрілів. В них буде свій власний бюджет. Це як мінімум", — аргументував він.

Також Кривошея зауважив, що Київрада фактично стала політичним органом, який часто зайнятий внутрішніми процесами. Районні ж ради забезпечили б більш гнучке й швидке управління, наближене до потреб жителів.

