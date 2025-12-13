Кличко должен делегировать полномочия районным советам, заявил Кривошеня

председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея. Фото: скриншот с трансляции

Столицей Украины городом Киев не может управлять исключительно один человек. Часть полномочий необходимо делегировать районным советам.

Об этом в эфире "Киевского времени" заявил председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея.

Почему Киев не может быть в одних руках

Кривошея рассказал, что действующий мэр Виталий Кличко реагирует достаточно часто и эффективно на те или иные проблемы. Он выразил ему слова уважения, но отметил, что чисто физически невозможно, чтобы одно должностное лицо руководило всем - начиная от назначения руководителей коммунальных предприятий и заканчивая решением локальных вопросов.

"Должны быть районные советы. Это облегчит работу и Киевскому городскому совету, и Киевской городской государственной администрации как органу... Еще раз повторяю, им не нужно будет ходить месяцами и выбивать деньги, например, на ремонт домов, пострадавших после обстрелов. У них будет свой собственный бюджет. Это как минимум", — аргументировал он.

Также Кривошея отметил, что Киевсовет фактически стал политическим органом, который часто занят внутренними процессами. Районные же советы обеспечили бы более гибкое и быстрое управление, приближенное к потребностям жителей.

