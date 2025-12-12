Відео
Україна
Очільник РДА у Києві пропонує змінити підхід до виборів у столиці

Очільник РДА у Києві пропонує змінити підхід до виборів у столиці

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 12:48
У Києві хочуть повернути районні ради — що відомо
Кирило Фесик. Фото: facebook.com/Kyrylo.Fesik

Голова Оболонської РДА Києва Кирило Фесик заявив про необхідність повернення районних рад — виборних органів, які представляли інтереси мешканців на місцевому рівні. За його словами, масштаб столиці потребує відновлення такої моделі управління.

Про це очільник РДА заявив під час ефіру "Київського часу".

Читайте також:

У Києві хочуть повернути районні ради

Як сказав Фесик, Київ давно потребує ефективнішої представницької системи, а райони мають мати власні виборні органи, здатні оперативніше реагувати на запити жителів. У якості прикладу очільник РДА навів Оболонський район, де зараз проживають близько 300 тис. мешканців, що можна співставити із цілим містом.

За словами посадовця, зараз можливість повернення районних рад розглядається на державному рівні.

"Однозначно райони мають мати ради. Більш того, я думаю, що і на рівні вищого керівництва міста та керівництва держави це декларується. Усі "за", тому що райони в містах великі", — сказав Фесик.

Раніше Кирило Фесик розповів, чи вистачить укриттів у столиці для проведення виборів.

А також у КМДА закликали провести вибори, попри війну в країні.

Київ вибори Україна місцеві депутати голосування
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
