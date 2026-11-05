Люди набирають воду. Фото ілюстративне: RFE

Під час короткочасних відключень електроенергії тривалістю 2–3 години система водопостачання Києва зможе підтримувати необхідний тиск. Проте триваліші знеструмлення можуть спричинити серйозніші проблеми.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв, передає Новини.LIVE.

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Як відключення світла впливають на водопостачання

За словами Ігнатьєва, якщо насосні групи не працюватимуть протягом 8–10 годин, для відновлення водопостачання знадобиться додатковий час.

"Якщо це буде відключення насосної групи на 8–10 годин, то потім, щоб запустити систему водопостачання, створити тиски ще необхідно три години. І головне, щоб ці три години ми мали стабільне електропостачання", — пояснив експерт.

Ігнатьєв наголосив, що перебої з водою можуть тривати довше, ніж три години. Тому киянам варто заздалегідь враховувати ризик так званих "водних блекаутів" у разі тривалих відключень світла.

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