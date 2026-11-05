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Головна Київ Києву загрожують водні блекаути: прогноз енергетичного експерта

Києву загрожують водні блекаути: прогноз енергетичного експерта

Ua ru
5 листопада 2026 10:18
Ексклюзив
Водні блекаути в Києві: тривалі відключення світла можуть зупинити водопостачання RFE
Люди набирають воду. Фото ілюстративне: RFE

Під час короткочасних відключень електроенергії тривалістю 2–3 години система водопостачання Києва зможе підтримувати необхідний тиск. Проте триваліші знеструмлення можуть спричинити серйозніші проблеми.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв, передає Новини.LIVE.

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Як відключення світла впливають на водопостачання

За словами Ігнатьєва, якщо насосні групи не працюватимуть протягом 8–10 годин, для відновлення водопостачання знадобиться додатковий час.

"Якщо це буде відключення насосної групи на 8–10 годин, то потім, щоб запустити систему водопостачання, створити тиски ще необхідно три години. І головне, щоб ці три години ми мали стабільне електропостачання", — пояснив експерт.

Ігнатьєв наголосив, що перебої з водою можуть тривати довше, ніж три години. Тому киянам варто заздалегідь враховувати ризик так званих "водних блекаутів" у разі тривалих відключень світла.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві після російської атаки частково відновили водопостачання, однак у деяких районах міста вода ще відсутня. Щоб забезпечити мешканців питною водою, бюветні комплекси почали підключати до генераторів.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві через обмеження руху Південним мостом, запроваджені після російських атак, уже кілька тижнів тривають ранкові затори. Водії, які прямують із лівого берега на правий, змушені обирати інші переправи, через що навантаження на них суттєво зросло.

Київ водопостачання війна в Україні енергетика Електрика
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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