Люди набирают воду. Фото иллюстративное: RFE

Во время кратковременных отключений электроэнергии продолжительностью 2–3 часа система водоснабжения Киева сможет поддерживать необходимое давление. Однако более длительные отключения электроэнергии могут вызвать более серьезные проблемы.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал энергетический эксперт Станислав Игнатьев, передает Новини.LIVE.

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Как отключения света влияют на водоснабжение

По словам Игнатьева, если насосные группы не будут работать в течение 8–10 часов, для восстановления водоснабжения потребуется дополнительное время.

"Если это будет отключение насосной группы на 8–10 часов, то затем, чтобы запустить систему водоснабжения и создать давление, потребуется ещё три часа. И главное, чтобы в течение этих трёх часов у нас было стабильное электроснабжение", — пояснил эксперт.

Игнатьев подчеркнул, что перебои с водой могут длиться дольше, чем три часа. Поэтому киевлянам стоит заранее учитывать риск так называемых "водных блэкаутов" в случае длительных отключений света.

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