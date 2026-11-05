Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киеву грозят водные блекауты: прогноз энергетического эксперта

Киеву грозят водные блекауты: прогноз энергетического эксперта

Ua ru
5 ноября 2026 10:18
Эксклюзив
Перебои с водоснабжением в Киеве: длительные отключения электричества могут привести к остановке водоснабжения RFE
Люди набирают воду. Фото иллюстративное: RFE

Во время кратковременных отключений электроэнергии продолжительностью 2–3 часа система водоснабжения Киева сможет поддерживать необходимое давление. Однако более длительные отключения электроэнергии могут вызвать более серьезные проблемы.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал энергетический эксперт Станислав Игнатьев, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как отключения света влияют на водоснабжение

По словам Игнатьева, если насосные группы не будут работать в течение 8–10 часов, для восстановления водоснабжения потребуется дополнительное время.

"Если это будет отключение насосной группы на 8–10 часов, то затем, чтобы запустить систему водоснабжения и создать давление, потребуется ещё три часа. И главное, чтобы в течение этих трёх часов у нас было стабильное электроснабжение", — пояснил эксперт.

Игнатьев подчеркнул, что перебои с водой могут длиться дольше, чем три часа. Поэтому киевлянам стоит заранее учитывать риск так называемых "водных блэкаутов" в случае длительных отключений света.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве после российской атаки частично восстановили водоснабжение, однако в некоторых районах города вода по-прежнему отсутствует. Чтобы обеспечить жителей питьевой водой, бюветные комплексы начали подключать к генераторам.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве из-за ограничений движения по Южному мосту, введенных после российских атак, уже несколько недель продолжаются утренние пробки. Водители, направляющиеся с левого берега на правый, вынуждены выбирать другие переправы, из-за чего нагрузка на них существенно возросла.

Киев водоснабжение война в Украине энергетика Электричество
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации