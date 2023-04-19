Кілька днів поспіль паводок у Києві йде на спад, — КМВА

Затоплення у столиці України. Фото: Новини.LIVE

Паводок у Києві вже кілька днів поспіль йде на спад. Станом на ранок 19 квітня рівень води в річці Дніпро в межах столиці становить 9 343 см за Балтійською системою. Це на 7 см менше, ніж минулої доби.

Про це розповів начальник КМВА Сергій Попко.

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Наразі рівень небезпеки гідрологічних явищ у Києві — другий (помаранчевий).

"На сьогодні по Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але продовжує спостерігатися підтоплення заплавних територій — острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Нагадаю, пік паводку очікується на 22 квітня", — розповів Попко.

За його словами, до критичного рівня води в Дніпрі ще 72 см (критичний рівень — 9 415 см). Попко повідомив, що за усіма прогнозами — цьогорічне водопілля не досягне цієї позначки.

Він наголосив, що усі потрібні служби в Києві в посиленому режимі готуються до будь-яких надзвичайних ситуацій.

"Зокрема, сьогодні будуть проведені спеціалізовані навчання із порятунку людей та ліквідації наслідків повені. Київ готовий захисти своїх мешканців! Ми кожен день наближаємо мир в Україні після нашої Перемоги!" — додав Попко.

Нагадаємо, столична влада планує провести 19 квітня спеціальні навчання. Метою навчань є підготовка до піка повені, який очікується 22 квітня.

Також ми писали, що повінь в Україні сповільнюється, але підтопленими залишаються понад 300 будинків і 1500 домогосподарств. Транспортне сполучення неможливе із 30 населеними пунктами на півночі України.

Додамо, за даними Укргідрометцентру, наразі в Україні спостерігається сезонне підняття рівня води у річках Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг. Це вже відчули жителі Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей та Києва.