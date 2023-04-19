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Несколько дней подряд паводок в Киеве идет на убыль, — КГВА

19 апреля 2023 09:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Несколько дней подряд паводок в Киеве идет на убыль, — КГВА
Наводнение в столице Украины. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Паводок в Киеве уже несколько дней подряд идет на убыль. По состоянию на утро 19 апреля уровень воды в Днепре в пределах столицы составляет 9 343 см по Балтийской системе. Это на 7 см меньше, чем за прошедшие сутки.

Об этом рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

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Уровень опасности гидрологических явлений в Киеве — второй (оранжевый).

"На данный момент по Киеву не зафиксированы аварийные подтопления. Но продолжает наблюдаться подтопление пойменных территорий — острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. Напомню, на пик паводка2 апреля", — рассказал Попко.

По его словам, до критического уровня воды в Днепре еще 72 см (критический уровень — 9 415 см). Попко сообщил, что по всем прогнозам — нынешний половодье не достигнет этой отметки.

Он отметил, что все необходимые службы в Киеве в усиленном режиме готовятся к любым чрезвычайным ситуациям.

"В частности, сегодня будут проведены специализированные учения по спасению людей и ликвидации последствий наводнения. Киев готов защитить своих жителей! Мы каждый день приближаем мир в Украине после нашей Победы!", — добавил Попко.

Напомним, столичные власти планируют провести 19 апреля специальные учения. Целью учений является подготовка к пику наводнения, который ожидается 22 апреля.

Также мы писали, что наводнение в Украине замедляется, но подтопленными остаются более 300 домов и 1500 домохозяйств. Транспортное сообщение невозможно с 30 населенными пунктами на севере Украины.

По данным Укргидрометцентра, в Украине наблюдается сезонное поднятие уровня воды в реках Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг. Это уже ощутили жители Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей и Киева.

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