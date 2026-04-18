Кількість постраждалих через стрілянину у Києві знову зросла

У Києві в суботу, 18 квітня, сталася стрілянина. Невідомий чоловік відкрив вогонь по людях. Кількість постраждалих внаслідок інциденту збільшилася. Наразі відомо вже про десятьох госпіталізованих.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Наслідки стрілянини у Києві

Внаслідок стрілянини, яку відкрив невідомий у столиці, зросла кількість постраждалих. Наразі вже десятеро людей перебувають у лікарні.

"За інформацією медиків, уже 10 госпіталізованих (зокрема, одна дитина) в результаті стрілянини на вулиці в Голосіївському районі", — повідомив Кличко.

Пізніше Віталій Кличко додав, що стало відомо про ще п'ятьох постраждалих. До того медики госпіталізували 10 поранених.

Як повідомляли Новини.LIVE, невідомий чоловік відкрив вогонь у Києві 18 квітня. Стрілянина сталася в одному із супермаркетів. На місце інциденту прибули наряди поліції та спецпризначенці КОРД.

Пізніше стало відомо, що внаслідок стрілянини у Києві загинули люди. Також є поранені, серед яких — дитина. Нападник забарикадувався в одному із супермаркетів.

Згодом міністр внутрішніх справ України заявив, що стрільця ліквідували. Це сталося під час затримання зловмисника. Відомо, що під час штурму чоловік відкрив вогонь по працівникам поліції.