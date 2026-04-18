Кількість постраждалих через стрілянину у Києві знову зросла

Кількість постраждалих через стрілянину у Києві знову зросла

Дата публікації: 18 квітня 2026 18:26
Кількість постраждалих через стрілянину у Києві знову зросла
Правоохоронці стоять біля поліцейського автомобіля. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Києві в суботу, 18 квітня, сталася стрілянина. Невідомий чоловік відкрив вогонь по людях. Кількість постраждалих внаслідок інциденту збільшилася. Наразі відомо вже про десятьох госпіталізованих.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Наслідки стрілянини у Києві

Внаслідок стрілянини, яку відкрив невідомий у столиці, зросла кількість постраждалих. Наразі вже десятеро людей перебувають у лікарні.

"За інформацією медиків, уже 10 госпіталізованих (зокрема, одна дитина) в результаті стрілянини на вулиці в Голосіївському районі", — повідомив Кличко.

Скільки людей постраждали внаслідок стрілянини у Києві 18 квітня
Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Пізніше Віталій Кличко додав, що стало відомо про ще п'ятьох постраждалих. До того медики госпіталізували 10 поранених. 

Читайте також:
Скільки людей постраждали внаслідок стрілянини у Києві 18 квітня
Повідомлення Кличка про збільшення кількості постраждалих. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, невідомий чоловік відкрив вогонь у Києві 18 квітня. Стрілянина сталася в одному із супермаркетів. На місце інциденту прибули наряди поліції та спецпризначенці КОРД.

Пізніше стало відомо, що внаслідок стрілянини у Києві загинули люди. Також є поранені, серед яких — дитина. Нападник забарикадувався в одному із супермаркетів.

Згодом міністр внутрішніх справ України заявив, що стрільця ліквідували. Це сталося під час затримання зловмисника. Відомо, що під час штурму чоловік відкрив вогонь по працівникам поліції.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
