Главная Киев Количество пострадавших из-за стрельбы в Киеве снова возросло

Количество пострадавших из-за стрельбы в Киеве снова возросло

Дата публикации 18 апреля 2026 18:26
Правоохранители стоят возле полицейского автомобиля. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Киеве в субботу, 18 апреля, произошла стрельба. Неизвестный мужчина открыл огонь по людям. Количество пострадавших в результате инцидента увеличилось. На данный момент известно уже о десяти госпитализированных.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

Последствия стрельбы в Киеве

В результате стрельбы, которую открыл неизвестный в столице, возросло количество пострадавших. Сейчас уже десять человек находятся в больнице.

"По информации медиков, уже 10 госпитализированных (в частности, один ребенок) в результате стрельбы на улице в Голосеевском районе", — сообщил Кличко.

Скільки людей постраждали внаслідок стрілянини у Києві 18 квітня
Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Позже Виталий Кличко добавил, что стало известно о еще пятерых пострадавших. До этого медики госпитализировали 10 раненых.

Читайте также:
Скільки людей постраждали внаслідок стрілянини у Києві 18 квітня
Сообщение Кличко об увеличении количества пострадавших. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, неизвестный мужчина открыл огонь в Киеве 18 апреля. Стрельба произошла в одном из супермаркетов. На место инцидента прибыли наряды полиции и спецназовцы КОРД.

Позже стало известно, что в результате стрельбы в Киеве погибли люди. Также есть раненые, среди которых — ребенок. Нападающий забаррикадировался в одном из супермаркетов.

Впоследствии министр внутренних дел Украины заявил, что стрелка ликвидировали. Это произошло во время задержания злоумышленника. Известно, что во время штурма мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции.

Киев стрельба пострадавшие
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
