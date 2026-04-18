Количество пострадавших из-за стрельбы в Киеве снова возросло

Правоохранители стоят возле полицейского автомобиля.

В Киеве в субботу, 18 апреля, произошла стрельба. Неизвестный мужчина открыл огонь по людям. Количество пострадавших в результате инцидента увеличилось. На данный момент известно уже о десяти госпитализированных.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

Последствия стрельбы в Киеве

В результате стрельбы, которую открыл неизвестный в столице, возросло количество пострадавших. Сейчас уже десять человек находятся в больнице.

"По информации медиков, уже 10 госпитализированных (в частности, один ребенок) в результате стрельбы на улице в Голосеевском районе", — сообщил Кличко.

Позже Виталий Кличко добавил, что стало известно о еще пятерых пострадавших. До этого медики госпитализировали 10 раненых.

Как сообщали Новини.LIVE, неизвестный мужчина открыл огонь в Киеве 18 апреля. Стрельба произошла в одном из супермаркетов. На место инцидента прибыли наряды полиции и спецназовцы КОРД.

Позже стало известно, что в результате стрельбы в Киеве погибли люди. Также есть раненые, среди которых — ребенок. Нападающий забаррикадировался в одном из супермаркетов.

Впоследствии министр внутренних дел Украины заявил, что стрелка ликвидировали. Это произошло во время задержания злоумышленника. Известно, что во время штурма мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции.

