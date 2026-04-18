Стрілянина в Києві: відомо про декількох загиблих та поранену дитину

Автомобіль поліції.

У Києві у Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, невідомий влаштував стрілянину. Наразі відомо про декількох загиблих та поранених, серед яких дитина. Зловмисник забарикадувався в одному із супермаркетів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

Стрілянина в Голосіївському районі Києва 18 квітня

"Серед поранених на вулиці в Голосіївському районі — дитина. Її медики транспортують у лікарню. Дорослих поранених оглядають та надають допомогу на місці", — зазначив Кличко.

За його словами, спецоперація із затримання нападника триває. Наразі він перебуває в приміщення супермаркету.

Попередньо, у магазині також лунають постріли.

Читайте також:

"За інформацією медиків, двоє загиблих наразі в Голосіївському районі. У лікарні столиці госпіталізували пʼятьох поранених в результаті стрілянини на вулиці", — повідомив Кличко.

Серед поранених є одна дитина, а також охоронець супермаркету, куди увірвався стрілок.

Дописи Кличка. Фото: скриншот

ЗМІ пишуть, що на місце стрілянини прибув очільник МВС Ігор Клименко. Крім того, повідомляється, про початок штурму супермаркету спецпризначенцями КОРД.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на поліцію Києва, 18 квітня у Голосіївському районі невідомий відкрив стрілянину по людях. За інформацією ЗМІ, в супермаркеті, де наразі перебуває зловмисник, є заручники.

А 13 квітня у Броварах Київської області лунав потужний вибух біля приватного будинку. Правоохоронці затримали підозрюваних 23-річного місцевого жителя та його 17-річного спільника з Чернівецької області. А керівник Київської обласної прокуратури Дмитро Прокудін повідомив, що правоохоронці перевіряють участь російських спецслужб у підготовці злочину.