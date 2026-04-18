У Києві невідомий відкрив стрілянину по людях: є загиблий та поранені

У Голосіївському районі Києва у суботу, 18 квітня, невідомий відкрив стрілянину по людах. За попередньою інформацією, є загиблий та поранені. Наразі правоохоронці проводять спецоперацію по затриманню злочинця.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва, передає Новини.LIVE.

Стрілянина в Києві 18 квітня

"За попередньою інформацією, одна людина загинула, є поранені. Кількість постраждалих уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Допомога постраждалому внаслідок стрілянини. Фото: соцмережі

На місце стрілянини скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД.

Одна з поранених внаслідок стрілянини в Києві 18 квітня. Фото: скриншот

За інформацією місцевих ЗМІ, один із супермаркетів у Голосіївському районі оточений спецслужбами. Вони пишуть, що всередині перебувають заручники. Наразі інформація офіційно не підтверджена.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Новина доповнюється...