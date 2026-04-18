У Києві невідомий відкрив стрілянину по людях: є загиблий та поранені
У Голосіївському районі Києва у суботу, 18 квітня, невідомий відкрив стрілянину по людах. За попередньою інформацією, є загиблий та поранені. Наразі правоохоронці проводять спецоперацію по затриманню злочинця.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва, передає Новини.LIVE.
Стрілянина в Києві 18 квітня
"За попередньою інформацією, одна людина загинула, є поранені. Кількість постраждалих уточнюється", — йдеться у повідомленні.
На місце стрілянини скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД.
За інформацією місцевих ЗМІ, один із супермаркетів у Голосіївському районі оточений спецслужбами. Вони пишуть, що всередині перебувають заручники. Наразі інформація офіційно не підтверджена.
Новина доповнюється...
