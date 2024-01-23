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Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку знову зросла

23 січня 2024 08:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку знову зросла
Руйнування в будинку внаслідок обстрілу. Фото: Нацполіція
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни зранку 23 січня здійснили ракетний удар по Києву. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу столиці зросла до 10 осіб. 

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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Постраждалі внаслідок атаки по Києву 23 січня

За інформацією Кличка, у Києві в Соломʼянському та Святошинському районах постраждало дев'ять людей. Внаслідок ранкового обстрілу ворога вже вісім осіб госпіталізовано до лікарень. 

"Одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці", — зазначив Кличко.

Скриншот допису Кличка
Скриншот допису Кличка

Також міський голова вказав, що у Печерському районі, виявили одного постраждалого. На місці сталося влучання в нежитлову будівлю. Наразі в районі працюють екстрені служби і намагаються приборкати вогонь.

Скриншот допису Кличка
Скриншот допису Кличка
Поліцейський біля зруйнованого будинку
Поліцейський біля зруйнованого будинку. Фото: Нацполіція

Ракетний удар по Києву 23 січня

За даними КМВА, у Києві загинула одна людина, а в більшості постраждалих мінно-вибухові травми.

Ситуація у Святошинському районі:

  • сталося загоряння припаркованих автомобілів;
  • пожежа в квартирі багатоповерхового житлового будинку;
  • пошкоджено нежитлову забудову. 

Обстріл Печерського та Солом'янського районів: 

  • пошкоджено нежитлову будівлю;
  • пошкоджено житловий будинок.
    Зруйнований будинок внаслідок обстрілу
    Зруйнований будинок внаслідок обстрілу. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу у Дарницькому районі:

  • падіння уламків на дах багатоповерхового житлового будинку;
  • влучання уламків на територію дитячого садочку.
Скриншот допису КМВА
Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, російські війська здійснили ракетну атаку на Україну, зокрема, на Київ вранці, 23 січня. Внаслідок обстрілів у Дарницькому районі уламки ворожої ракети впали на житловий будинок.

Додамо, внаслідок ракетної атаки по Києву в місті є значні руйнування. Палають автівки, нежитлове приміщення, на місцях працюють усі екстренні служби. 

Київ
війна
росіяни
Україна
обстріли
ракети
атака

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