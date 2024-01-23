Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку знову зросла
Росіяни зранку 23 січня здійснили ракетний удар по Києву. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу столиці зросла до 10 осіб.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Постраждалі внаслідок атаки по Києву 23 січня
За інформацією Кличка, у Києві в Соломʼянському та Святошинському районах постраждало дев'ять людей. Внаслідок ранкового обстрілу ворога вже вісім осіб госпіталізовано до лікарень.
"Одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці", — зазначив Кличко.
Також міський голова вказав, що у Печерському районі, виявили одного постраждалого. На місці сталося влучання в нежитлову будівлю. Наразі в районі працюють екстрені служби і намагаються приборкати вогонь.
Ракетний удар по Києву 23 січня
За даними КМВА, у Києві загинула одна людина, а в більшості постраждалих мінно-вибухові травми.
Ситуація у Святошинському районі:
- сталося загоряння припаркованих автомобілів;
- пожежа в квартирі багатоповерхового житлового будинку;
- пошкоджено нежитлову забудову.
Обстріл Печерського та Солом'янського районів:
- пошкоджено нежитлову будівлю;
- пошкоджено житловий будинок.
Наслідки обстрілу у Дарницькому районі:
- падіння уламків на дах багатоповерхового житлового будинку;
- влучання уламків на територію дитячого садочку.
Нагадаємо, російські війська здійснили ракетну атаку на Україну, зокрема, на Київ вранці, 23 січня. Внаслідок обстрілів у Дарницькому районі уламки ворожої ракети впали на житловий будинок.
Додамо, внаслідок ракетної атаки по Києву в місті є значні руйнування. Палають автівки, нежитлове приміщення, на місцях працюють усі екстренні служби.
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