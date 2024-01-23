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Число пострадавших в Киеве из-за вражеской атаки снова возросло

23 января 2024 08:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Число пострадавших в Киеве из-за вражеской атаки снова возросло
Разрушение в доме в результате обстрела. Фото: Нацполиция
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне утром 23 января нанесли ракетный удар по Киеву. Число пострадавших в результате обстрела столицы возросло до 10 человек.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

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Пострадавшие в результате атаки по Киеву 23 января

По информации Кличко, в Киеве в Соломенском и Святошинском районах пострадали девять человек. В результате утренних обстрелов врага уже восемь человек госпитализированы в больницы.

"Одному пострадавшему медики проводят реанимационные меры. А одному, 13-летнему парню, оказали помощь на месте", — отметил Кличко.

Скриншот сообщения Кличка
Скриншот поста Кличко

Также городской голова указал, что в Печерском районе обнаружили одного пострадавшего. На месте произошло попадание в нежилое здание. Сейчас в районе работают экстренные службы и пытаются потушить огонь.

Скриншот сообщения Кличка
Скриншот поста Кличко
Полицейский возле разрушенного дома
Полицейский возле разрушенного дома. Фото: Нацполиция

Ракетный удар по Киеву 23 января

По данным КГВА, в Киеве погиб один человек, а у большинства пострадавших минно-взрывные травмы.

Ситуация в Святошинском районе:

  • произошло возгорание припаркованных автомобилей;
  • пожар в квартире многоэтажного жилого дома;
  • повреждена нежилая застройка.

Обстрел Печерского и Соломенского районов:

  • повреждено нежилое здание;
  • поврежден жилой дом.
    Разрушенный дом в результате обстрела
    Разрушенный дом в результате обстрела. Фото: Нацполиция

Последствия обстрела в Дарницком районе:

  • падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома;
  • попадание обломков на территорию детского сада.
Скриншот сообщения КМВА
Скриншот поста КГВА

Напомним, российские войска совершили ракетную атаку на Украину, в частности, на Киев утром, 23 января. В результате обстрелов в Дарницком районе обломки вражеской ракеты упали на жилой дом.

Добавим, в результате ракетной атаки по Киеву в городе есть значительные разрушения. Горят автомобили, нежилое помещение, на местах работают все экстренные службы.

Киев
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