Число пострадавших в Киеве из-за вражеской атаки снова возросло

Разрушение в доме в результате обстрела. Фото: Нацполиция

Россияне утром 23 января нанесли ракетный удар по Киеву. Число пострадавших в результате обстрела столицы возросло до 10 человек.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

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Пострадавшие в результате атаки по Киеву 23 января

По информации Кличко, в Киеве в Соломенском и Святошинском районах пострадали девять человек. В результате утренних обстрелов врага уже восемь человек госпитализированы в больницы.

"Одному пострадавшему медики проводят реанимационные меры. А одному, 13-летнему парню, оказали помощь на месте", — отметил Кличко.

Скриншот поста Кличко

Также городской голова указал, что в Печерском районе обнаружили одного пострадавшего. На месте произошло попадание в нежилое здание. Сейчас в районе работают экстренные службы и пытаются потушить огонь.

Скриншот поста Кличко

Полицейский возле разрушенного дома. Фото: Нацполиция

Ракетный удар по Киеву 23 января

По данным КГВА, в Киеве погиб один человек, а у большинства пострадавших минно-взрывные травмы.

Ситуация в Святошинском районе:

произошло возгорание припаркованных автомобилей;

пожар в квартире многоэтажного жилого дома;

повреждена нежилая застройка.

Обстрел Печерского и Соломенского районов:

повреждено нежилое здание;

поврежден жилой дом. Разрушенный дом в результате обстрела. Фото: Нацполиция

Последствия обстрела в Дарницком районе:

падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома;

попадание обломков на территорию детского сада.

Скриншот поста КГВА

Напомним, российские войска совершили ракетную атаку на Украину, в частности, на Киев утром, 23 января. В результате обстрелов в Дарницком районе обломки вражеской ракеты упали на жилой дом.

Добавим, в результате ракетной атаки по Киеву в городе есть значительные разрушения. Горят автомобили, нежилое помещение, на местах работают все экстренные службы.