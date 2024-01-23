Число пострадавших в Киеве из-за вражеской атаки снова возросло
Россияне утром 23 января нанесли ракетный удар по Киеву. Число пострадавших в результате обстрела столицы возросло до 10 человек.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Пострадавшие в результате атаки по Киеву 23 января
По информации Кличко, в Киеве в Соломенском и Святошинском районах пострадали девять человек. В результате утренних обстрелов врага уже восемь человек госпитализированы в больницы.
"Одному пострадавшему медики проводят реанимационные меры. А одному, 13-летнему парню, оказали помощь на месте", — отметил Кличко.
Также городской голова указал, что в Печерском районе обнаружили одного пострадавшего. На месте произошло попадание в нежилое здание. Сейчас в районе работают экстренные службы и пытаются потушить огонь.
Ракетный удар по Киеву 23 января
По данным КГВА, в Киеве погиб один человек, а у большинства пострадавших минно-взрывные травмы.
Ситуация в Святошинском районе:
- произошло возгорание припаркованных автомобилей;
- пожар в квартире многоэтажного жилого дома;
- повреждена нежилая застройка.
Обстрел Печерского и Соломенского районов:
- повреждено нежилое здание;
- поврежден жилой дом.
Последствия обстрела в Дарницком районе:
- падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома;
- попадание обломков на территорию детского сада.
Напомним, российские войска совершили ракетную атаку на Украину, в частности, на Киев утром, 23 января. В результате обстрелов в Дарницком районе обломки вражеской ракеты упали на жилой дом.
Добавим, в результате ракетной атаки по Киеву в городе есть значительные разрушения. Горят автомобили, нежилое помещение, на местах работают все экстренные службы.
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