Атака на Київ та Київщину — що відомо про загиблих та постраждалих, куди влучило

Кількість постраждалих у Києві збільшилась — фото наслідків атаки
У Києві внаслідок ранкової ракетної атаки постраждали п’ятеро людей. Ворожим БпЛА пошкоджено п’ятиповерхівку у Святошинському районі.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пресслужба Нацполіції та ДСНС у вівторок, 23 грудня.
Атака на Київ — що відомо станом на зараз
"За оновленою інформацією кількість постраждалих зросла до п'яти осіб", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що серед поранених 16-річна дівчина. Також з осколковими пораненнями госпіталізовано 48-річну жінку, її стан — тяжкий.
На місцях події працюють поліцейські, рятувальники та лікарі.
Наслідки атаки на Київщину
У Вишгородському районі Київщини після влучання уламків "Шахеда" виникла пожежа в приватному двоповерховому будинку.
"На жаль, загинула жінка 1949 року народження. Ще троє людей — чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчинка 2009 року народження — отримали осколкові поранення", — повідомили рятувальники.
В Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки. На місці події триває розбір зруйнованих конструкцій та обстеження прилеглих житлових будинків.
Нагадаємо, внаслідок атаки є знеструмлення в кількох областях.
В одній із областей України росіяни вбили дитину.
