Атака на Київ та Київщину — що відомо про загиблих та постраждалих, куди влучило

Наслідки атаки на Київ. Фото: пресслужба Нацполіції

У Києві внаслідок ранкової ракетної атаки постраждали п’ятеро людей. Ворожим БпЛА пошкоджено п’ятиповерхівку у Святошинському районі.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пресслужба Нацполіції та ДСНС у вівторок, 23 грудня.

Реклама

Читайте також:

Атака на Київ — що відомо станом на зараз

"За оновленою інформацією кількість постраждалих зросла до п'яти осіб", — йдеться в повідомленні.

Поранена внаслідок атаки. Фото: Нацполіція

Зазначається, що серед поранених 16-річна дівчина. Також з осколковими пораненнями госпіталізовано 48-річну жінку, її стан — тяжкий.

Жінка похилого віку виходить із будинку, що постраждав. Фото: Нацполіція

На місцях події працюють поліцейські, рятувальники та лікарі.

Наслідки атаки на Київщину

У Вишгородському районі Київщини після влучання уламків "Шахеда" виникла пожежа в приватному двоповерховому будинку.

Пожежа в будинку. Фото: ДСНС

Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС

"На жаль, загинула жінка 1949 року народження. Ще троє людей — чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчинка 2009 року народження — отримали осколкові поранення", — повідомили рятувальники.

Працівники ДСНС у зруйнованому будинку. Фото: ДСНС

В Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки. На місці події триває розбір зруйнованих конструкцій та обстеження прилеглих житлових будинків.

Нагадаємо, внаслідок атаки є знеструмлення в кількох областях.

В одній із областей України росіяни вбили дитину.