Атака на Киев и Киевскую область — что известно о погибших и пострадавших, куда попало

Количество пострадавших в Киеве увеличилось — фото последствий
В Киеве в результате утренней ракетной атаки пострадали пять человек. Вражеским БпЛА повреждена пятиэтажка в Святошинском районе.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пресс-служба Нацполиции и ГСЧС во вторник, 23 декабря.
Атака на Киев — что известно на данный момент
"По обновленной информации количество пострадавших возросло до пяти человек", — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди раненых 16-летняя девушка. Также с осколочными ранениями госпитализирована 48-летняя женщина, ее состояние — тяжелое.
На местах происшествия работают полицейские, спасатели и врачи.
Последствия атаки на Киевскую область
В Вышгородском районе Киевской области после попадания обломков "Шахеда" возник пожар в частном двухэтажном доме.
"К сожалению, погибла женщина 1949 года рождения. Еще три человека — мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девочка 2009 года рождения — получили осколочные ранения", — сообщили спасатели.
В Обуховском районе повреждены два частных дома. На месте происшествия продолжается разбор разрушенных конструкций и обследование близлежащих жилых домов.
Напомним, в результате атаки зафиксировано обесточивание в нескольких областях.
В одной из областей Украины россияне убили ребенка.
