Атака на Киев и Киевскую область — что известно о погибших и пострадавших, куда попало

Последствия атаки на Киев. Фото: пресс-служба Нацполиции

В Киеве в результате утренней ракетной атаки пострадали пять человек. Вражеским БпЛА повреждена пятиэтажка в Святошинском районе.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пресс-служба Нацполиции и ГСЧС во вторник, 23 декабря.

"По обновленной информации количество пострадавших возросло до пяти человек", — говорится в сообщении.

Раненая в результате атаки. Фото: Нацполиция

Отмечается, что среди раненых 16-летняя девушка. Также с осколочными ранениями госпитализирована 48-летняя женщина, ее состояние — тяжелое.

Пожилая женщина выходит из пострадавшего дома. Фото: Нацполиция

На местах происшествия работают полицейские, спасатели и врачи.

Последствия атаки на Киевскую область

В Вышгородском районе Киевской области после попадания обломков "Шахеда" возник пожар в частном двухэтажном доме.

Пожар в доме. Фото: ГСЧС

Спасатель ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС

"К сожалению, погибла женщина 1949 года рождения. Еще три человека — мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девочка 2009 года рождения — получили осколочные ранения", — сообщили спасатели.

Работники ГСЧС в разрушенном доме. Фото: ГСЧС

В Обуховском районе повреждены два частных дома. На месте происшествия продолжается разбор разрушенных конструкций и обследование близлежащих жилых домов.

Напомним, в результате атаки зафиксировано обесточивание в нескольких областях.

