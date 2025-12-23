Видео
Україна
Количество пострадавших в Киеве увеличилось — фото последствий

Количество пострадавших в Киеве увеличилось — фото последствий

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 10:27
Атака на Киев и Киевскую область — что известно о погибших и пострадавших, куда попало
Последствия атаки на Киев. Фото: пресс-служба Нацполиции

В Киеве в результате утренней ракетной атаки пострадали пять человек. Вражеским БпЛА повреждена пятиэтажка в Святошинском районе.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пресс-служба Нацполиции и ГСЧС во вторник, 23 декабря.

Читайте также:

Атака на Киев — что известно на данный момент

"По обновленной информации количество пострадавших возросло до пяти человек", — говорится в сообщении.

поранена
Раненая в результате атаки. Фото: Нацполиция

Отмечается, что среди раненых 16-летняя девушка. Также с осколочными ранениями госпитализирована 48-летняя женщина, ее состояние — тяжелое.

поліція
Пожилая женщина выходит из пострадавшего дома. Фото: Нацполиция

На местах происшествия работают полицейские, спасатели и врачи.

Последствия атаки на Киевскую область

В Вышгородском районе Киевской области после попадания обломков "Шахеда" возник пожар в частном двухэтажном доме.

Кількість постраждалих у Києві збільшилась — фото наслідків атаки - фото 3
Пожар в доме. Фото: ГСЧС
Кількість постраждалих у Києві збільшилась — фото наслідків атаки - фото 4
Спасатель ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС

"К сожалению, погибла женщина 1949 года рождения. Еще три человека — мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девочка 2009 года рождения — получили осколочные ранения", — сообщили спасатели.

Кількість постраждалих у Києві збільшилась — фото наслідків атаки - фото 5
Работники ГСЧС в разрушенном доме. Фото: ГСЧС

В Обуховском районе повреждены два частных дома. На месте происшествия продолжается разбор разрушенных конструкций и обследование близлежащих жилых домов.

Напомним, в результате атаки зафиксировано обесточивание в нескольких областях.

В одной из областей Украины россияне убили ребенка.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
