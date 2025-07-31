Наслідки обстрілу Києва 31 липня - що відомо

Рятувальники на місці удару по Києву. Фото: ДСНС

У ніч на четвер, 31 липня, російські окупанти завдали удару по Києву. Наразі продовжує зростати кількість жертв внаслідок атаки.

Про це повідомляє ДСНС.

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Нині відомо про 15 жертв, зокрема одну дитину.

Рятувальники деблокували з-під завалів тіло чоловіка.

"Постраждали 145 людей, з них 14 дітей", — додали у повідомленні.

Нині аварійно-рятувальні роботи тривають.

Рятувальники на місці удару по Києву. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці удару по Києву. Фото: ДСНС

Нагадаємо, з-під завалів у Києві дістали чоловіка, який дивом вижив. Його затисло конструкціями.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського удару по багатоповерхівці у Святошинському районі.