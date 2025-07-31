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Головна Київ Кількість загиблих внаслідок атаки РФ по Києву зросла

Кількість загиблих внаслідок атаки РФ по Києву зросла

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 20:42
Наслідки обстрілу Києва 31 липня - що відомо
Рятувальники на місці удару по Києву. Фото: ДСНС

У ніч на четвер, 31 липня, російські окупанти завдали удару по Києву. Наразі продовжує зростати кількість жертв внаслідок атаки.

Про це повідомляє ДСНС.

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Пост ДСНС. Фото: скриншот

Наслідки обстрілу Києва

Нині відомо про 15 жертв, зокрема одну дитину.

Рятувальники деблокували з-під завалів тіло чоловіка.

"Постраждали 145 людей, з них 14 дітей", — додали у повідомленні.

Нині аварійно-рятувальні роботи тривають.

Кількість загиблих внаслідок атаки РФ по Києву зросла - фото 2
Рятувальники на місці удару по Києву. Фото: ДСНС
Кількість загиблих внаслідок атаки РФ по Києву зросла - фото 3
Рятувальники на місці удару по Києву. Фото: ДСНС

Нагадаємо, з-під завалів у Києві дістали чоловіка, який дивом вижив. Його затисло конструкціями.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського удару по багатоповерхівці у Святошинському районі.

Київ обстріли війна в Україні війна столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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