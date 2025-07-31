Наслідки обстрілу Києва 31 липня - що відомо

Кількість загиблих внаслідок атаки РФ по Києву зросла
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Дата публікації: 31 липня 2025 20:42
Рятувальники на місці удару по Києву. Фото: ДСНС
У ніч на четвер, 31 липня, російські окупанти завдали удару по Києву. Наразі продовжує зростати кількість жертв внаслідок атаки.
Про це повідомляє ДСНС.
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Нині відомо про 15 жертв, зокрема одну дитину.
Рятувальники деблокували з-під завалів тіло чоловіка.
"Постраждали 145 людей, з них 14 дітей", — додали у повідомленні.
Нині аварійно-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, з-під завалів у Києві дістали чоловіка, який дивом вижив. Його затисло конструкціями.
Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського удару по багатоповерхівці у Святошинському районі.
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