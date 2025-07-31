Последствия обстрела Киева 31 июля - что известно

Спасатели на месте удара по Киеву. Фото: ГСЧС

В ночь на четверг, 31 июля, российские оккупанты нанесли удар по Киеву. Сейчас продолжает расти количество жертв в результате атаки.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Последствия обстрела Киева

Сейчас известно о 15 жертвах, в том числе одном ребенке.

Спасатели деблокировали из-под завалов тело мужчины.

"Пострадали 145 человек, из них 14 детей", — добавили в сообщении.

Сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются.

Спасатели на месте удара по Киеву. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте удара по Киеву. Фото: ГСЧС

Напомним, из-под завалов в Киеве достали мужчину, который чудом выжил. Его зажало конструкциями.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского удара по многоэтажке в Святошинском районе.