Последствия обстрела Киева 31 июля - что известно

Количество погибших в результате атаки РФ по Киеву возросло
Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 20:42
Спасатели на месте удара по Киеву. Фото: ГСЧС
В ночь на четверг, 31 июля, российские оккупанты нанесли удар по Киеву. Сейчас продолжает расти количество жертв в результате атаки.
Об этом сообщает ГСЧС.
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Сейчас известно о 15 жертвах, в том числе одном ребенке.
Спасатели деблокировали из-под завалов тело мужчины.
"Пострадали 145 человек, из них 14 детей", — добавили в сообщении.
Сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются.
Напомним, из-под завалов в Киеве достали мужчину, который чудом выжил. Его зажало конструкциями.
Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского удара по многоэтажке в Святошинском районе.
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