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Главная Киев Количество погибших в результате атаки РФ по Киеву возросло

Количество погибших в результате атаки РФ по Киеву возросло

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 20:42
Последствия обстрела Киева 31 июля - что известно
Спасатели на месте удара по Киеву. Фото: ГСЧС

В ночь на четверг, 31 июля, российские оккупанты нанесли удар по Киеву. Сейчас продолжает расти количество жертв в результате атаки.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Последствия обстрела Киева

Сейчас известно о 15 жертвах, в том числе одном ребенке.

Спасатели деблокировали из-под завалов тело мужчины.

"Пострадали 145 человек, из них 14 детей", — добавили в сообщении.

Сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются.

Количество погибших в результате атаки РФ по Киеву возросло - фото 2
Спасатели на месте удара по Киеву. Фото: ГСЧС
Количество погибших в результате атаки РФ по Киеву возросло - фото 3
Спасатели на месте удара по Киеву. Фото: ГСЧС

Напомним, из-под завалов в Киеве достали мужчину, который чудом выжил. Его зажало конструкциями.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского удара по многоэтажке в Святошинском районе.

Киев обстрелы война в Украине війна столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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