Обстріл Києва 31 липня — фоторепортаж наслідків у Святошинському районі

Наслідки російського обстрілу Святошинського району Києва у ніч проти 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Російські окупанти у ніч проти 31 липня масовано атакували Київ. Зокрема, внаслідок ракетного удару зруйновано багатоповерхівку у Святошинському районі.

Фотограф Новини.LIVE Ігор Кузнєцов побував на місці російської атаки.

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Обстріл Києва 31 липня

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що наразі кількість загиблих зросла до двох. А мер Віталій Кличко заявив про 48 постраждалих. Наразі 29 травмованих перебувають у лікарнях.

Дописи Ткаченка та Кличка. Фото: скриншот

Фоторепортаж наслідків обстрілу Святошинського району Києва 31 липня

Наслідки російського обстрілу Святошинського району Києва у ніч проти 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки російського обстрілу Святошинського району Києва у ніч проти 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки російського обстрілу Святошинського району Києва у ніч проти 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки російського обстрілу Святошинського району Києва у ніч проти 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки російського обстрілу Святошинського району Києва у ніч проти 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки російського обстрілу Святошинського району Києва у ніч проти 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки російського обстрілу Святошинського району Києва у ніч проти 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки російського обстрілу Святошинського району Києва у ніч проти 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський показав наслідки російського удару по багатоповерхівці в Києві 31 липня.

Крім того, через російський обстріл постраждав Соломʼянський район Києва. Відомо про згорілі автівки та пошкоджені квартири.