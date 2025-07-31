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Головна Київ Моторошний удар РФ по багатоповерхівці в Києві — фоторепортаж

Моторошний удар РФ по багатоповерхівці в Києві — фоторепортаж

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Дата публікації: 31 липня 2025 07:24
Обстріл Києва 31 липня — фоторепортаж наслідків у Святошинському районі
Наслідки російського обстрілу Святошинського району Києва у ніч проти 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Російські окупанти у ніч проти 31 липня масовано атакували Київ. Зокрема, внаслідок ракетного удару зруйновано багатоповерхівку у Святошинському районі. 

Фотограф Новини.LIVE Ігор Кузнєцов побував на місці російської атаки.

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Обстріл Києва 31 липня

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що наразі кількість загиблих зросла до двох. А мер Віталій Кличко заявив про 48 постраждалих. Наразі 29 травмованих перебувають у лікарнях.

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Дописи Ткаченка та Кличка. Фото: скриншот

Фоторепортаж наслідків обстрілу Святошинського району Києва 31 липня

Обстріл Києва 31 липня
Наслідки російського обстрілу Святошинського району Києва у ніч проти 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Обстріл Святошинського району Києва 31 липня
Наслідки російського обстрілу Святошинського району Києва у ніч проти 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Удар Росії по Києву 31 липня
Наслідки російського обстрілу Святошинського району Києва у ніч проти 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Російська атака на Київ 31 липня
Наслідки російського обстрілу Святошинського району Києва у ніч проти 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ракетний удар Росії по багатоповерхівці в Києві 31 липня
Наслідки російського обстрілу Святошинського району Києва у ніч проти 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Атака окупантів на Київ 31 липня
Наслідки російського обстрілу Святошинського району Києва у ніч проти 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Зруйнована багатоповерхівка в Києві внаслідок обстрілу 31 липня
Наслідки російського обстрілу Святошинського району Києва у ніч проти 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Російський обстріл Києва 31 липня
Наслідки російського обстрілу Святошинського району Києва у ніч проти 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський показав наслідки російського удару по багатоповерхівці в Києві 31 липня.

Крім того, через російський обстріл постраждав Соломʼянський район Києва. Відомо про згорілі автівки та пошкоджені квартири.

Київ війна обстріли окупанти ракетний удар багатоповерхівка
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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