Обстріл Києва 31 липня — фоторепортаж наслідків у Святошинському районі

Моторошний удар РФ по багатоповерхівці в Києві — фоторепортаж
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Дата публікації: 31 липня 2025 07:24
Наслідки російського обстрілу Святошинського району Києва у ніч проти 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Російські окупанти у ніч проти 31 липня масовано атакували Київ. Зокрема, внаслідок ракетного удару зруйновано багатоповерхівку у Святошинському районі.
Фотограф Новини.LIVE Ігор Кузнєцов побував на місці російської атаки.
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Обстріл Києва 31 липня
Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що наразі кількість загиблих зросла до двох. А мер Віталій Кличко заявив про 48 постраждалих. Наразі 29 травмованих перебувають у лікарнях.
Фоторепортаж наслідків обстрілу Святошинського району Києва 31 липня
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський показав наслідки російського удару по багатоповерхівці в Києві 31 липня.
Крім того, через російський обстріл постраждав Соломʼянський район Києва. Відомо про згорілі автівки та пошкоджені квартири.
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