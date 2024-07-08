Масована атака на Київ 8 липня — скільки вже жертв

Наслідки ракетних ударів по Києву. Фото: Генеральна прокуратура України

У Києві окупанти здійснили масовану ракетну атаку, завдавши ударів по кількох районах столиці. Відомо вже про дев'ятьох загиблих та 23 поранених.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у понеділок, 8 липня.

Читайте також:

Удари по Києву 8 липня

Зранку 8 липня збройні сили РФ здійснили повітряну атаку різними видами ракет по Україні та столиці. У Києві внаслідок атаки станом на 12:40 відомо про девʼятьох загиблих та 23 поранених.

Зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у семи районах столиці:

у Шевченківському районі пошкоджена дитяча лікарня "Охмадит";

у Голосіївському районі пошкоджено будівлю дитячого садка та житлового будинку, горять автомобілі;

у Солом’янському районі пошкоджено офісну будівлю;

у Дніпровському районі палають уламки в житловій забудові;

у Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

у Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі, також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств;

у Деснянському районі сталося займання будинку.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

Допис Генпрокуратури України. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи: зафіксовані падіння уламків в районах столиці.

У Києві під час ракетної атаки російських загарбників відбулося влучання по дитячій лікарні "Охматдит": в ДСНС показали жахливі наслідки обстрілу.