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Кількість жертв обстрілу Києва росте — вже дев'ятеро загиблих

8 липня 2024 13:15
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Масована атака на Київ 8 липня — скільки вже жертв
Наслідки ракетних ударів по Києву. Фото: Генеральна прокуратура України
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У Києві окупанти здійснили масовану ракетну атаку, завдавши ударів по кількох районах столиці. Відомо вже про дев'ятьох загиблих та 23 поранених.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у понеділок, 8 липня. 

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Зранку 8 липня збройні сили РФ здійснили повітряну атаку різними видами ракет по Україні та столиці. У Києві внаслідок атаки станом на 12:40 відомо про девʼятьох загиблих та 23 поранених. 

Зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у семи районах столиці: 

  • у Шевченківському районі пошкоджена дитяча лікарня "Охмадит";
  • у Голосіївському районі пошкоджено будівлю дитячого садка та житлового будинку, горять автомобілі; 
  • у Солом’янському районі пошкоджено офісну будівлю; 
  • у Дніпровському районі палають уламки в житловій забудові; 
  • у Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок; 
  • у Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі, також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств; 
  • у Деснянському районі сталося займання будинку.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. 

Кількість жертв обстрілу Києва росте — вже дев'ятеро загиблих - фото 1
Допис Генпрокуратури України. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи: зафіксовані падіння уламків в районах столиці.

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