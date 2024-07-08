Масована атака на Київ 8 липня — скільки вже жертв

Кількість жертв обстрілу Києва росте — вже дев'ятеро загиблих
У Києві окупанти здійснили масовану ракетну атаку, завдавши ударів по кількох районах столиці. Відомо вже про дев'ятьох загиблих та 23 поранених.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у понеділок, 8 липня.
Удари по Києву 8 липня
Зранку 8 липня збройні сили РФ здійснили повітряну атаку різними видами ракет по Україні та столиці. У Києві внаслідок атаки станом на 12:40 відомо про девʼятьох загиблих та 23 поранених.
Зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у семи районах столиці:
- у Шевченківському районі пошкоджена дитяча лікарня "Охмадит";
- у Голосіївському районі пошкоджено будівлю дитячого садка та житлового будинку, горять автомобілі;
- у Солом’янському районі пошкоджено офісну будівлю;
- у Дніпровському районі палають уламки в житловій забудові;
- у Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
- у Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі, також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств;
- у Деснянському районі сталося займання будинку.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.
Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи: зафіксовані падіння уламків в районах столиці.
У Києві під час ракетної атаки російських загарбників відбулося влучання по дитячій лікарні "Охматдит": в ДСНС показали жахливі наслідки обстрілу.
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