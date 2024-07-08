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Число жертв обстрела Киева растет — уже девять погибших

8 июля 2024 13:15
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Массированная атака на Киев 8 июля — сколько уже жертв
Последствия ракетных ударов по Киеву Фото: Генеральная прокуратура Украины
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В Киеве оккупанты совершили массированную ракетную атаку, нанеся удары по нескольким районам столицы. Известно уже о девяти погибших и 23 раненых.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в понедельник, 8 июля.

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Удары по Киеву 8 июля

Утром 8 июля вооруженные силы РФ совершили воздушную атаку разными видами ракет по Украине и столице. В Киеве в результате атаки по состоянию на 12:40 известно о девяти погибших и 23 раненых.

Зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры в семи районах столицы: 

  • в Шевченковском районе повреждена детская больница "Охмадит";
  • в Голосеевском районе повреждено здание детского сада и жилого дома, горят автомобили;
  • в Соломенском районе повреждено офисное здание;
  • в Днепровском районе пылают обломки в жилой застройке;
  • в Дарницком районе поврежден частный дом;
  • в Святошинском районе горят обломки возле жилого здания, также возник пожар в помещении одного из предприятий;
  • в Деснянском районе произошло возгорание дома.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Число жертв обстрела Киева растет — уже девять погибших - фото 1
Сообщение Генпрокуратуры Украины. Фото: скриншот

Напомним, утром 8 июля в нескольких районах Киева прогремели взрывы: зафиксированы падения обломков в районах столицы.

В Киеве во время ракетной атаки российских захватчиков произошло попадание по детской больнице "Охматдет": в ГСЧС показали ужасные последствия обстрела.

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