Массированная атака на Киев 8 июля — сколько уже жертв

Число жертв обстрела Киева растет — уже девять погибших
В Киеве оккупанты совершили массированную ракетную атаку, нанеся удары по нескольким районам столицы. Известно уже о девяти погибших и 23 раненых.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в понедельник, 8 июля.
Удары по Киеву 8 июля
Утром 8 июля вооруженные силы РФ совершили воздушную атаку разными видами ракет по Украине и столице. В Киеве в результате атаки по состоянию на 12:40 известно о девяти погибших и 23 раненых.
Зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры в семи районах столицы:
- в Шевченковском районе повреждена детская больница "Охмадит";
- в Голосеевском районе повреждено здание детского сада и жилого дома, горят автомобили;
- в Соломенском районе повреждено офисное здание;
- в Днепровском районе пылают обломки в жилой застройке;
- в Дарницком районе поврежден частный дом;
- в Святошинском районе горят обломки возле жилого здания, также возник пожар в помещении одного из предприятий;
- в Деснянском районе произошло возгорание дома.
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Напомним, утром 8 июля в нескольких районах Киева прогремели взрывы: зафиксированы падения обломков в районах столицы.
В Киеве во время ракетной атаки российских захватчиков произошло попадание по детской больнице "Охматдет": в ГСЧС показали ужасные последствия обстрела.
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