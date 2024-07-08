Атака на Київ 8 липня — рятувальники показали фото наслідків

Рятувальники працюють на місці обстрілу. Фото: ДСНС

У понеділок, 8 червня, російська армія атакувала Київ. Падіння уламків зафіксовано у кількох районах столиці.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій в Telegram.

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Рятувальники розповіли, що уламки ракет впали в Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах Києва.

"У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося пошкодження 2 поверхів Бізнес-центру. Руйнування на площі 1500 м.кв. Один загиблий, двоє травмованих, пожежа на площі 50 м.кв", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники виносять постраждалого під час обстрілу. Фото: ДСНС

Також повідомляється, що у Дарницькому районі уламок влучив у приватний житловий будинок, жінка отримала поранення руки.

Чоловікові надають медичну допомогу. Фото: ДСНС

Крім того, уламки ракет влучили в одну з лікарень у Шевченківському районі.

"Деснянський район: горить будинок. Голосіївський район: пошкоджено гаражі, горять авто", — додали у ДСНС.

На місці обстрілу працює бригада швидкої допомоги. Фото: ДСНС

Зазначається, що в інших районах міста уламки впали на відкриту територію.

"На місці події працюють рятувальники", — додали у ДСНС.

Ліквідація наслідків обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Під час ракетної атаки було влучання по дитячій лікарні "Охматдит".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по лікарні "Охматдит" та інших цивільних об'єктах. Він запевнив, що на місцях обстрілів працюють відповідні служби.