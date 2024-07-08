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Кількість жертв у Києві росте — відомо вже про п'ятьох загиблих

8 липня 2024 11:50
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Ракетний удар ко Києву 8 липня — кількість жертв зросла
Наслідки атаки на Київ 8 липня. Фото: ДСНС України
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Внаслідок ракетного удару по Києву у понеділок вранці 8 липня кількість загиблих збільшилася до п'яти. Також росту число постраждалих. 

Про це повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко написав у Telegram. 

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Допис КМВА. Фото: скриншот

Наслідки ракетного удару по Києву

За даними начальника Київської МВА Сергія Попка, станом на 11:31 відомо про п'ятьох загиблих. Інформація уточнюється.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко об 11:36, також збільшилася кількість постраждалих: вісім з 11 громадян госпіталізовані. 

Кількість жертв у Києві росте — відомо вже про п'ятьох загиблих - фото 2
Допис Віталія Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах, відомо про щонайменше трьох постраждалих. 

У Києві під час ракетної атаки відбулося влучання по дитячій лікарні "Охматдит": щонайменше три людини постраждало, перевіряється інформація про одного загиблого.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по лікарні "Охматдит" та інших цивільних об'єктах. Він запевнив, що на місцях обстрілів працюють відповідні служби.

Київ війна КМДА обстріли ракети війна в Україні Сергій Попко ракетний удар

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