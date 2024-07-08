Ракетный удар по Киеву 8 июля — количество жертв возросло

Последствия атаки в Киев 8 июля. Фото: ДСНС Украины

В результате ракетного удара по Киеву в понедельник утром 8 июля число погибших увеличилось до пяти. Также выросло число пострадавших.

Об этом сообщил начальник Киевской MBA Сергей Попко написал в Telegram.

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Сообщение КМВА. Фото: скриншот

Последствия ракетного удара по Киеву

По данным начальника Киевской ГВА Сергея Попко, по состоянию на 11:31 известно о пяти погибших. Информация уточняется.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в 11:36, также увеличилось количество пострадавших: восемь из 11 граждан госпитализированы.

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Напомним, утром 8 июля в нескольких районах Киева прогремели взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах, известно о по меньшей мере трех пострадавших.

В Киеве во время ракетной атаки произошло попадание по детской больнице "Охматдет": по меньшей мере три человека пострадали, проверяется информация об одном погибшем.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по больнице "Охматдет" и другим гражданским объектам. Он заверил, что на местах обстрелов работают соответствующие службы.