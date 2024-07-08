Удар по Охматдиту 8 липня

Росіяни вдарили по "Охмадиту" в Києві — ефір Новини.LIVE
У Києві під час ракетної атаки російських загарбників відбулося влучання по дитячій лікарні "Охматдит". Внаслідок цього щонайменше п'ятеро людей загинуло.
Про це розповів мер Києва Віталій Кличко у понеділок, 8 липня, повідомляють Новини.LIVE.
Влучання по лікарні "Охматдит"
Кличко повідомив, що наразі відомо про щонайменше трьох поранених та одного загиблого.
Приміщення дитячої лікарні "Охматдит" зазнали жахдивих руйнувань. У приміщеннях можна побачити краплі крові.
Ймовірніше за все, кількість жертв буде більшою.
Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах, відомо про щонайменше трьох постраждалих.
Після оголошення масштабної повітряної тривоги Повітряні сили повідомили про роботу ППО у Київській області.
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