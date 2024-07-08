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Росіяни вдарили по "Охмадиту" в Києві — ефір Новини.LIVE

8 липня 2024 11:49
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Удар по Охматдиту 8 липня
Влучання по лікарні "Охматдит". Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Києві під час ракетної атаки російських загарбників відбулося влучання по дитячій лікарні "Охматдит". Внаслідок цього щонайменше п'ятеро людей загинуло.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко у понеділок, 8 липня, повідомляють Новини.LIVE.

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Кличко повідомив, що наразі відомо про щонайменше трьох поранених та одного загиблого. 

Приміщення дитячої лікарні "Охматдит" зазнали жахдивих руйнувань. У приміщеннях можна побачити краплі крові.

Ймовірніше за все, кількість жертв буде більшою.

віталій кличко про лікарню
Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах, відомо про щонайменше трьох постраждалих. 

Після оголошення масштабної повітряної тривоги Повітряні сили повідомили про роботу ППО у Київській області

Віталій Кличко діти Україна обстріли ракетний удар лікарня

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