Удар по Охматдиту 8 липня

Влучання по лікарні "Охматдит". Фото: скриншот

У Києві під час ракетної атаки російських загарбників відбулося влучання по дитячій лікарні "Охматдит". Внаслідок цього щонайменше п'ятеро людей загинуло.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко у понеділок, 8 липня, повідомляють Новини.LIVE.

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Влучання по лікарні "Охматдит"

Кличко повідомив, що наразі відомо про щонайменше трьох поранених та одного загиблого.

Приміщення дитячої лікарні "Охматдит" зазнали жахдивих руйнувань. У приміщеннях можна побачити краплі крові.

Ймовірніше за все, кількість жертв буде більшою.

Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах, відомо про щонайменше трьох постраждалих.

Після оголошення масштабної повітряної тривоги Повітряні сили повідомили про роботу ППО у Київській області.