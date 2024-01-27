Киїський військовий госпіталь після обшуків замовив ремонт за завищеними цінами

Ремонт у приміщенні. Ілюстративне фото: kyivcity.gov.ua

Після обшуків, які провели правоохоронці, Київський міський клінічний госпіталь ветеранів уклав договори щодо ремонту приміщень, вартість якого склала 288 млн грн. Такий договір госпіталь уклав з з генеральним підрядником ТОВ "Абсолют-клімат" 10-19 січня.

Про це повідомляє видання "Наші гроші".

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Що відомо про таку угоду

Проте 24 січня у "Prozorro" було опубліковане повідомлення щодо розриву угоди ціною 504 млн грн для ремонту фасаду лікарні. Підстави для цього не були відомі. Там вказується, що це сталося за згодою сторін.

Документ розірвання договору. Фото: Наші гроші

"Таким чином зараз продовжують діяти угоди загальною сумою 852 млн грн на ремонт кожного окремого поверху головного корпусу Госпіталю ветеранів по вул. Федора Максименка, 26 у Оболонському районі Києва. Тут створюють реабілітаційний центр для воїнів ЗСУ, поранених на війні з Росією", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці угоди уклали саме тоді, коли поліцейські провели обшуки щодо справи про ремонт в госпіталі. Ще в грудні 2023 року "Центр протидії корупції" заявив про ці закупівлі в Офіс генпрокурора, після чого заяву було скеровано до НАБУ.

Що відомо про події щодо ремонту госпіталю

Як відомо, в грудні 2022 року провели перший тендент на ремонт четвертого поверху. Тоді роботи оцінювали в 45 млн грн, проте за півроку, а саме в травні 2023, проєкт змінили, тому вартість ремонту на цьому поверсі збільшилась на 16 млн грн, тому ремонт 4 поверху коштував 61 млн грн.

"Після цього було проведено тендери на ремонти всіх інших окремих поверхів. І ціна ремонту кожного разу складала вже 71-72 млн грн. Також було проведено окрему закупівлю вартістю 504 млн грн на ремонт фасаду корпусу, яку на початку 2024 року було розірвано. Усі ці контракти було укладено з ТОВ "Абсолют-клімат", жоден інший конкурент на ці торги не подавався", — додали у матеріалі.

Також видання "Наші гроші" в усіх випадках виявило завищені ціни.

Завищені ціни на ремонт. Фото: Наші гроші

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Київська міська рада влаштувала "таємний розпил" бюджету на ремонті столичного військового госпіталю ветеранів війни. На це планувалось витратити 1 мільярд гривень.

Також ми писали, що ремонт Київського міського клінічного госпіталю ветеранів у Пущі-Водиці потрапив у скандал. Столична мерія виділила на ремонти всіх медичних установ Києва 1,8 млрд грн. Майже половину цієї суми вирішили витратити на один корпус однієї лікарні.