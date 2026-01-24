Обстріл енергетики 24 січня — росіяни атакували ракетами та дронами

РФ намагається енергетично відрізати Київ — деталі нічної атаки
Російські війська у ніч проти 24 січня вкотре атакували енергетику України дронами та ракетами. Ворог намагався енергетично відрізати Київ.
Про це повідомив керівнк Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram.
Обстріли України 24 січня
Ковеленко розповів, що цієї ночі росіяни атакували енергетику крилатими та балістичними ракетами, а також дронами. Під ворожим вогнем опинилися Київ, Київщина, Харків та інші регіони. Ворог намагався енергетично відрізати Київ.
"В голові не вкладається, що це відбувається на очах у всього світу. Подяка ППО, енергетикам, комунальникам, воїнам і всім, хто протидіє цьому злу", — наголосив керівник ЦПД.
Нагадаємо, у Києві після атаки РФ є загиблі та постраждалі. Також спостерігаються перебої з теплом і водою.
Крім того, у столиці змінили рух метро після ударів росіян. Причиною стало пошкодження огорожі.
