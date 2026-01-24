Відео
Головна Київ РФ намагається енергетично відрізати Київ — деталі нічної атаки

РФ намагається енергетично відрізати Київ — деталі нічної атаки

Дата публікації: 24 січня 2026 08:25
Обстріл енергетики 24 січня — росіяни атакували ракетами та дронами
Рятувальники ліквідують наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 24 січня вкотре атакували енергетику України дронами та ракетами. Ворог намагався енергетично відрізати Київ.

Про це повідомив керівнк Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram. 

Читайте також:

Обстріли України 24 січня

Ковеленко розповів, що цієї ночі росіяни атакували енергетику крилатими та балістичними ракетами, а також дронами. Під ворожим вогнем опинилися Київ, Київщина, Харків та інші регіони. Ворог намагався енергетично відрізати Київ. 

"В голові не вкладається, що це відбувається на очах у всього світу. Подяка ППО, енергетикам, комунальникам, воїнам і всім, хто протидіє цьому злу", — наголосив керівник ЦПД.

Обстріли України 24 січня
Скриншот допису Андрія Коваленка

Нагадаємо, у Києві після атаки РФ є загиблі та постраждалі. Також спостерігаються перебої з теплом і водою.

Крім того, у столиці змінили рух метро після ударів росіян. Причиною стало пошкодження огорожі.

Київ Харків обстріли війна в Україні енергетика світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
