Обстріл енергетики 24 січня — росіяни атакували ракетами та дронами

Рятувальники ліквідують наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 24 січня вкотре атакували енергетику України дронами та ракетами. Ворог намагався енергетично відрізати Київ.

Про це повідомив керівнк Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Обстріли України 24 січня

Ковеленко розповів, що цієї ночі росіяни атакували енергетику крилатими та балістичними ракетами, а також дронами. Під ворожим вогнем опинилися Київ, Київщина, Харків та інші регіони. Ворог намагався енергетично відрізати Київ.

"В голові не вкладається, що це відбувається на очах у всього світу. Подяка ППО, енергетикам, комунальникам, воїнам і всім, хто протидіє цьому злу", — наголосив керівник ЦПД.

Скриншот допису Андрія Коваленка

Нагадаємо, у Києві після атаки РФ є загиблі та постраждалі. Також спостерігаються перебої з теплом і водою.

Крім того, у столиці змінили рух метро після ударів росіян. Причиною стало пошкодження огорожі.