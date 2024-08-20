Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Київ буде без світла вісім годин — в Укренерго попередили про обмеження завтра arrow

Київ буде без світла вісім годин — в Укренерго попередили про обмеження завтра

20 серпня 2024 20:54
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Графіки відключення світла у Києві та області 21 серпня
Ремонтні роботи на електромережі. Фото ілюстративне: Укренерго
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Графіки відключення світла у середу, 21 серпня, у Києві та області діятимуть так само як і по всій території України. Йдеться про проміжок часу з 16:00 до 24:00.

Про це повідомляють пресслужби Укренерго у Telegram.

Читайте також:

Графіки відключення світла у Києві 21 серпня

У відомстві уточнили, що з 16:00 до 18:00 і з 22:00 до 24:00 застосують одну чергу відключень, а з 18:00 до 22:00 — дві черги одночасно. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Допис Укренерго. Фото: скриншот
Допис Укренерго. Фото: скриншот

Переглянути графіки відключень світла можна за такими посиланнями:

Поради, які допоможуть пережити спеку без кондиціонера:

  • Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни;
  • носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон;
  • зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою;
  • відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату;
  • використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла;
  • уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00;
  • Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню;
  • Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.

Також важливі новини дня по темі:

Київ електроенергія Україна Київська область сфера енергетики електропостачання енергетика відключення світла світло