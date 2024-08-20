Графіки відключення світла у Києві та області 21 серпня

Київ буде без світла вісім годин — в Укренерго попередили про обмеження завтра
20 серпня 2024 20:54
Ремонтні роботи на електромережі. Фото ілюстративне: Укренерго
Графіки відключення світла у середу, 21 серпня, у Києві та області діятимуть так само як і по всій території України. Йдеться про проміжок часу з 16:00 до 24:00.
Про це повідомляють пресслужби Укренерго у Telegram.
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Графіки відключення світла у Києві 21 серпня
У відомстві уточнили, що з 16:00 до 18:00 і з 22:00 до 24:00 застосують одну чергу відключень, а з 18:00 до 22:00 — дві черги одночасно. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
Переглянути графіки відключень світла можна за такими посиланнями:
Поради, які допоможуть пережити спеку без кондиціонера:
- Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни;
- носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон;
- зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою;
- відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату;
- використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла;
- уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00;
- Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню;
- Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
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