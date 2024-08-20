Графіки відключення світла у Києві та області 21 серпня

Ремонтні роботи на електромережі. Фото ілюстративне: Укренерго

Графіки відключення світла у середу, 21 серпня, у Києві та області діятимуть так само як і по всій території України. Йдеться про проміжок часу з 16:00 до 24:00.

Про це повідомляють пресслужби Укренерго у Telegram.

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Графіки відключення світла у Києві 21 серпня

У відомстві уточнили, що з 16:00 до 18:00 і з 22:00 до 24:00 застосують одну чергу відключень, а з 18:00 до 22:00 — дві черги одночасно. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Переглянути графіки відключень світла можна за такими посиланнями:

Поради, які допоможуть пережити спеку без кондиціонера: