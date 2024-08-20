Графики отключения света в Киеве и области 21 августа

Ремонтные работы в электросети. Фото иллюстративный: Укрэнерго

Графики отключения света в среду, 21 августа, в Киеве и области будут действовать так же, как и по всей территории Украины. Речь идет о промежутке времени с 16:00 до 24:00.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго в Telegram.

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В ведомстве уточнили, что с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 применят одну очередь отключений, а с 18:00 до 22:00 две очереди одновременно. Питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Просмотреть графики отключений света можно по следующим ссылкам:

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