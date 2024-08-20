Графики отключения света в Киеве и области 21 августа

Киев будет без света восемь часов — в Укрэнерго предупредили об ограничении завтра
20 августа 2024 20:54
Ремонтные работы в электросети. Фото иллюстративный: Укрэнерго
Графики отключения света в среду, 21 августа, в Киеве и области будут действовать так же, как и по всей территории Украины. Речь идет о промежутке времени с 16:00 до 24:00.
Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго в Telegram.
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Графики отключения света в Киеве 21 августа
В ведомстве уточнили, что с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 применят одну очередь отключений, а с 18:00 до 22:00 две очереди одновременно. Питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.
Просмотреть графики отключений света можно по следующим ссылкам:
Советы, которые помогут пережить жару без кондиционера:
- Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны;
- носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен;
- увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой;
- откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату;
- используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера;
- избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00;
- Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию;
- Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
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