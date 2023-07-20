Київ будує укриття на Закарпатті: в столичній РДА відреагували на скандал

Укриття в Києві. Фото: Новини.LIVE

Голова тимчасової контрольної комісії Київради з перевірки використання бюджетних коштів для облаштування укриттів і перевірки делегованих повноважень РДА в Києві Леонід Ємець заявив, що Шевченківська районна державна адміністрація Києва почала будувати укриття на Закарпатті за 400 тисяч доларів. У РДА спростували цю інформацію та пояснили ситуацію зі свого боку.

Про це пише ТСН.

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Чиновники райдержадміністрації в Києві заявили, що інформація, яку оприлюднив депутат Київради, є маніпулятивною.

"Інформація, яку озвучив депутат Київради, не відповідає дійсності. Пан Ємець на Prozorro знайшов договір на проєктування цього укриття. Побачив там дійсно велику суму в 14 мільйонів гривень і, не розуміючи, що вона означає, озвучив у соціальній мережі. Ця сума прорахована згідно з постановою Кабінету міністрів на ту кількість дітей, яка має укриватися в укритті, вона вказана лише для визначення вартості проєкту. З цієї суми у 14 мільйонів вирахували, що розробка проєкту буде коштувати приблизно 350 тисяч гривень. Тобто будувати укриття за 14 мільйонів гривень ніхто не збирався. І це абсолютна маніпуляція", — каже тимчасовий виконувач обов'язків голови Шевченківської РДА Олександр Поповцев.

Посадовець також розповів, чому укриття будується на Закарпатті.

"Табір "Зачарована долина" перебуває у сфері управління Шевченківської РДА з 1999 року. Після повені у Закарпатті в 1996 році наш район активно допомагав Мукачівській громаді у ліквідації наслідків негоди. На знак вдячності місцева влада виділила нам понад 4 гектари землі, на якій Шевченківська РДА збудувала дитячий табір. Він там працює з 1999 року та належить територіальній громаді міста Києва, фінансується з бюджету столиці, місто фінансує відпочинок дітей. Просто територіально він розташований у Закарпатті", — пояснює Олександр Поповцев.

Дитячий табір "Зачарована долина" на Закарпатті. Фото: соцмережі

Існування дитячого табору можливе за умови в ньому укриття

Посадовець пояснює, що під час війни дитячий садок, заклад освіти чи дитячий табір може функціонувати лише за умови наявності в ньому укриття.

"У таборі "Зачарована долина" було облаштоване тимчасове укриття під басейном. Але належних умов для перебування там дітей немає. Тому на цей рік ми запланували витратити 2 мільйони гривень на будівництво укриття, до цієї суми входить і розробка проєкту. Виділення цих коштів було ініційоване секретарем Київради Володимиром Бондаренком. Станом на сьогодні ми не заплатили 350 тисяч гривень за проєкт, бо він ще не пройшов експертизу. Тобто не витратили жодної копійки з цих двох мільйонів", — каже Поповцев.

За словами посадовця, за минулий рік у таборі відпочили 664 дитини.

"І це не діти чиновників, як деякі пишуть, а діти-сироти, діти військовослужбовців, внутрішньо переміщені особи, діти з інвалідністю, діти, позбавлені батьківського піклування. Ніяких більярдних столів у дитячому таборі немає. А стосовно автобуса, то дійсно, він був придбаний, оскільки місцина дуже гориста і для пересування там була потрібна повнопривідна автівка. Ми знайшли найдешевший варіант автобусу на 9 місць, просто всі повнопривідні авто йдуть у топовій комплектації. Підкреслю, що ця закупівля була погоджена з КМДА, як і будівництво самого укриття на Закарпатті. Просто деякі депутати хайпують на цій темі, тим самим блокують роботу з облаштування укриттів як у Києві, так і на Закарпатті. Якщо ми не встигнемо їх обладнати до кінця року, це буде "заслугою" цих депутатів", — заявив Олександр Поповцев.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київські прокурори в межах кримінального провадження почали перевірку столичних чиновників, які ремонтують табір на Закарпатті за $400 тисяч. Їх підозрюють у можливій розтраті бюджетних коштів.