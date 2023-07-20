Киев строит укрытие в Закарпатье: в столичной РГА отреагировали на скандал

Укрытие в Киеве. Фото: Новости.

Глава временной контрольной комиссии Киевсовета по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий и проверки делегированных полномочий РГА в Киеве Леонид Емец заявил, что Шевченковская районная государственная администрация Киева начала строить укрытие в Закарпатье за 400 тысяч долларов. В РГА опровергли эту информацию и объяснили ситуацию со своей стороны.

Об этом пишет ТСН.

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Чиновники райгосадминистрации в Киеве заявили, что информация, обнародованная депутатом Киевсовета, является манипулятивной.

"Информация, озвученная депутатом Киевсовета, не соответствует действительности. Господин Емец на Prozorro нашел договор на проектирование этого укрытия. Увидел там действительно большую сумму в 14 миллионов гривен и, не понимая, что она означает, озвучил в социальной сети. Эта сумма просчитана согласно с постановления Кабинета министров на то количество детей, которое должно укрываться в укрытии, она указана только для определения стоимости проекта, из этой суммы в 14 миллионов вычислили, что разработка проекта будет стоить примерно 350 тысяч гривен, то есть строить укрытие за 14 миллионов гривен никто не собирался. И это абсолютная манипуляция", — говорит временный исполняющий обязанности председателя Шевченковской РГА Александр Поповцев.

Чиновник также рассказал, почему укрытие строится на Закарпатье.

"Лагерь "Зачарованная долина" находится в сфере управления Шевченковской РГА с 1999 года. После наводнения в Закарпатье в 1996 году наш район активно помогал Мукачевской громаде в ликвидации последствий непогоды. В знак благодарности местные власти выделили нам более 4 гектаров земли, на которой Шевченковская РГА построила детский лагерь. Он работает с 1999 года и принадлежит территориальной громаде города Киева, финансируется из бюджета столицы, город финансирует отдых детей. Просто территориально он находится в Закарпатье", — объясняет Александр Поповцев.

Детский лагерь "Зачарованная долина" в Закарпатье. Фото: соцсети

Существование детского лагеря возможно при условии в нем укрытия

Чиновник объясняет, что во время войны детский сад, учебное заведение или детский лагерь может функционировать только при наличии в нем укрытия.

"В лагере "Зачарованная долина" было обустроено временное укрытие под бассейном. Но надлежащих условий для пребывания там детей нет. Поэтому на этот год мы запланировали потратить 2 миллиона гривен на строительство укрытия, в эту сумму входит и разработка проекта. Выделение этих средств было инициировано секретарем Киевсовета Владимиром Бондаренко. По состоянию на сегодняшний день мы не заплатили 350 тысяч гривен за проект, потому что он еще не прошел экспертизу. То есть не потратили ни одной копейки из этих двух миллионов", — говорит Поповцев.

По словам чиновника, за прошлый год в лагере отдохнули 664 ребенка.

"И это не дети чиновников, как некоторые пишут, а дети-сироты, дети военнослужащих, внутренне перемещенные лица, дети с инвалидностью, дети, лишенные родительской опеки. Никаких бильярдных столов в детском лагере нет. А что касается автобуса, то действительно он был приобретен, поскольку место очень гористое и для передвижения там требовался полноприводный автомобиль.Мы нашли самый дешевый вариант автобуса на 9 мест, просто все полноприводные авто идут в топовой комплектации. Подчеркну, что эта закупка была согласована с КГГА, как и строительство самого укрытия на Закарпатье. "Некоторые депутаты хайпуют на этой теме, тем самым блокируют работу по обустройству укрытий как в Киеве, так и на Закарпатье. Если мы не успеем их оборудовать до конца года, это будет "заслугой" этих депутатов", — заявил Александр Поповцев.

Напомним, ранее мы писали, что Киевские прокуроры в рамках уголовного производства начали проверку столичных чиновников, ремонтирующих лагерь в Закарпатье за $400 тысяч . Их подозревают в возможной растрате бюджетных средств.