Більше 200 тисяч киян можуть тимчасово переселити взимку

Переселенці на вокзалі. Фото ілюстративне: realist.online

У Києві готують місця для тимчасового переселення понад 200 тисяч людей на випадок тривалих зимових блекаутів. Йдеться насамперед про маломобільних людей, людей з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю. Наразі згоду на переміщення дали близько двох тисяч киян.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Суспільне.

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Кого можуть переселити

До відповідних списків у столиці внесли понад 200 тисяч мешканців, яким може бути складно залишатися вдома у разі тривалої відсутності електро- та теплопостачання.

Насамперед допомога може знадобитися маломобільним людям, людям з інвалідністю, родинам, які виховують дітей з інвалідністю, одиноким людям, які не мають підтримки родичів.

У КМДА наголошують, що переміщення відбуватиметься лише за згодою людини. Його розглядатимуть у ситуації, коли через тривалу відсутність опалення та електроенергії перебування у квартирі стане небезпечним або людина не зможе самостійно забезпечити базові потреби.

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За словами заступниці міського голови Києва Марини Хонди, після минулої зими місто змінило підхід до роботи з мешканцями, які можуть потребувати допомоги.

Де зможуть розмістити людей

У столиці вже визначають заклади, які зможуть приймати людей під час тривалих відключень. Серед можливих місць розміщення — пансіонати, санаторії, лікарні та готелі.

В одному з підготовлених центрів уже облаштували 60 ліжко-місць. Там передбачені окремі кімнати для чоловіків і жінок, приміщення для родин, постільна білизна, засоби особистої гігієни та триразове харчування.

Місто також працює над збільшенням кількості місць для родин із дітьми.

Як відбуватиметься переселення

Для перевезення людей планують використовувати спеціальний транспорт. За потреби до допомоги можуть залучати районні організації Червоного Хреста.

За даними КМДА, у Києві проживають понад 16 тисяч дітей з інвалідністю, більш як 160 тисяч дорослих з інвалідністю та близько 26 тисяч одиноких людей.

Водночас остаточного переліку закладів, де зможуть розмістити всіх людей із підготовлених списків, столична влада поки не оприлюднила.

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