Кличко рассказал, как Киев готовится к возможным чрезвычайным ситуациям

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко/Telegram

В Киеве в настоящее время насчитывается более четырёх тысяч укрытий различных типов, часть из них ремонтируется, а также обустраиваются новые убежища. В этом году районным администрациям столицы выделили около полумиллиарда гривен на эти работы, поскольку именно они отвечают за содержание и использование этих средств.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в кулуарах ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука.

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В Киеве увеличивают количество укрытий

По словам Кличко, город продолжает работать над увеличением количества доступных укрытий. Он отметил, что в настоящее время в Киеве функционирует более 4 тысяч укрытий различных типов. В то же время городские власти проводят ремонт имеющихся объектов и создают новые убежища там, где их не хватает.

Кличко также сообщил, что в текущем году районным администрациям столицы было направлено около 500 млн грн. По его словам, именно районные администрации являются распорядителями средств и отвечают за выполнение соответствующих работ.

Мэр добавил, что город также закупает оборудование для укрытий. В частности, речь идет о средствах, которые должны обеспечивать их работу и доступность для людей во время воздушных тревог.

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Отдельно Кличко рассказал о подготовке Киева к возможным чрезвычайным ситуациям. По его словам, коммунальные предприятия создают необходимые запасы, в частности топлива, чтобы город мог продолжать функционировать даже в случае реализации неблагоприятного сценария.

"Мы работаем по различным планам, в том числе по плану на случай неблагоприятного сценария", — отметил Кличко.

Он подчеркнул, что подготовка предусматривает не только обустройство укрытий, но и обеспечение городской инфраструктуры необходимыми ресурсами на случай длительных перебоев или чрезвычайных ситуаций.

Как писали Новини.LIVE, в Киеве уровень готовности систем теплоснабжения к отопительному сезону превысил 80%. По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, подготовительные работы уже находятся на финальной стадии, однако их продолжают с учетом ситуации с безопасностью. Чиновник также отметил, что город выполняет меры плана устойчивости и должен завершить подготовку к началу отопительного сезона.

Кроме того, в Киеве сформированы добровольческие отряды гражданской защиты, к которым уже присоединились более тысячи жителей столицы. Добровольцы будут помогать в кризисных ситуациях, в частности обслуживать генераторы и дежурить в пунктах устойчивости. В КГГА отметили, что участники проходят подготовку, а зимой их могут привлекать к работе во время возможных отключений электроэнергии.