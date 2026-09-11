Київ готовий до опалювального сезону більш ніж на 80%

Ремонтні роботи. Фото: УНІАН

Заступник Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв оцінив рівень готовності столиці до опалювального сезону. За його словами, йдеться про більш ніж 80%. Підготовка системи теплопостачання Києва до зими вже на фінальній стадії.

Про це Петро Пантелеєв заявив під час брифінгу, передає Новини.LIVE.

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Підготовка Києва до опалювального сезону

Пантелеєв розповів, що готовність систем теплопостачання перевищує 80%. Наразі роботи продовжуються.

"Ми переконані, що всі служби виконають свої завдання до початку опалювального сезону, оскільки такі умови належні, створені. Крім того, звичайно, пріоритетом залишається виконання заходів планів стійкості. Ми маємо чіткий план, який ми виконуємо, і по всіх напрямках, треба сказати, що роботи проводяться", — каже Пантелеєв.

Водночас є вплив постійних повітряних тривог. У такі моменти робітники повинні знаходитися в укриттях.

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Пантелеєв заявив, що столиця дотримується тих термінів, які поставлені урядом та керівництвом країни.

Однак є проблема з прокладанням теплотраси на Теремках. За словами заступника КМДА, після фінальної зустрічі з мешканцями вдалося знайти конструктивний вихід із ситуації.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на голову наглядової ради ГО "Національна платформа ОСББ" Олексія Тихонова, цієї зими на мешканців Києва можуть чекати серйозні труднощі через недостатню готовність столиці до можливих блекаутів і значні втрати енергогенеруючих потужностей. Багатоповерхівкам варто подбати про встановлення генераторів або сонячних електростанцій.

Раніше народний депутат Богдан Кицак заявив, що Київ має один із найгірших рівнів підготовки до зими. Він закликав киян заздалегідь підготуватися до можливого найскладнішого розвитку подій.