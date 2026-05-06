Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Мінрозвиток: прифронтові регіони випереджають Київ по планах стійкості

Мінрозвиток: прифронтові регіони випереджають Київ по планах стійкості

Ua ru
Дата публікації: 6 травня 2026 22:15
Мінрозвиток: прифронтові регіони випереджають Київ по планах стійкості
Наслідки російського обстрілу ТЕС у Києві. Фото: ДТЕК

Заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук зазначив, що прифронтові регіони випереджають Київ стосовно виконання планів стійкості. Він хотів би, аби у вересні всі регіони були на однаковому місці зі 100% виконанням.

Про це ексклюзивно Костянтин Ковальчук сказав в ефірі "Київський час". 

Плани стійкості

Ковальчук зазначив, що наразі порівнювати регіони недоречно, проте області, що перебувають під постійною загрозою, показують вищі темпи реалізації. За його словами, прифронтові регіони швидше розуміють, про що йдеться. 

"На власному досвіді знають ці виклики більше, ніж інші регіони. І от наразі вони демонструють лідерство, саме в реалізації, більш швидше, ніж інші регіони. Я ще раз наголошую, я б дуже хотів, щоб таке лідерство і тон реалізації плану задавала наша столиця", — додав заступник міністра розвитку громад і територій.

Як писав Новини.LIVE з посиланням на віцепремʼєр-міністра з відновлення України Олексія Кулебу, Кабмін вимагає від влади Києва терміново прискорити підготовку до зими. В іншому випадку спроможність керівництва столиці будуть оцінювати окремо.

Читайте також:

Крім того, застарілі тепломережі у Києві знову спричинили масштабні розриття на Оболоні та проспекті Свободи. Через постійні аварії на старих трубах комунальники змушені роками повертатися до тих самих ділянок.

Київ Україна ефір Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації