Мінрозвиток: прифронтові регіони випереджають Київ по планах стійкості

Наслідки російського обстрілу ТЕС у Києві. Фото: ДТЕК

Заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук зазначив, що прифронтові регіони випереджають Київ стосовно виконання планів стійкості. Він хотів би, аби у вересні всі регіони були на однаковому місці зі 100% виконанням.

Про це ексклюзивно Костянтин Ковальчук сказав в ефірі "Київський час".

Плани стійкості

Ковальчук зазначив, що наразі порівнювати регіони недоречно, проте області, що перебувають під постійною загрозою, показують вищі темпи реалізації. За його словами, прифронтові регіони швидше розуміють, про що йдеться.

"На власному досвіді знають ці виклики більше, ніж інші регіони. І от наразі вони демонструють лідерство, саме в реалізації, більш швидше, ніж інші регіони. Я ще раз наголошую, я б дуже хотів, щоб таке лідерство і тон реалізації плану задавала наша столиця", — додав заступник міністра розвитку громад і територій.

Як писав Новини.LIVE з посиланням на віцепремʼєр-міністра з відновлення України Олексія Кулебу, Кабмін вимагає від влади Києва терміново прискорити підготовку до зими. В іншому випадку спроможність керівництва столиці будуть оцінювати окремо.

Читайте також:

Крім того, застарілі тепломережі у Києві знову спричинили масштабні розриття на Оболоні та проспекті Свободи. Через постійні аварії на старих трубах комунальники змушені роками повертатися до тих самих ділянок.