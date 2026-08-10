Київ готується до зими: на обладнання будинків піде 800 млн грн

Енергетики оглядають енергооб’єкт. Фото ілюстративне: ДТЕК

Іванна Чайка редактор політичних новин

У Києві на ремонт і заміну електрообладнання у житлових будинках уже спрямували 800 млн грн. Роботи проведуть за 740 адресами, щоб підвищити енергостійкість житлового фонду столиці. Паралельно у місті посилюють енергетичну інфраструктуру та реалізують низку проєктів для підготовки до можливих перебоїв з електропостачанням.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

У Києві відремонтують електрообладнання у 740 будинках

За словами Пантелеєва, відповідні заходи реалізують у межах комплексного плану енергостійкості Києва. Столиця фінансує власні проєкти за рахунок міського бюджету та інших доступних ресурсів.

Зокрема, йдеться про відновлення енергетичного обладнання, його ремонт і заміну в житлових будинках. Житлові організації працюватимуть із елементами систем енергозабезпечення будинків за визначеними адресами.

Окремий напрям плану — підвищення енергостійкості закладів соціальної сфери та житлового фонду. Також місто реалізує інноваційні проєкти, спрямовані на посилення енергетичної стійкості столиці.

Паралельно роботи проводить і ДТЕК на зовнішніх об’єктах енергосистеми. Зокрема, компанія планує відремонтувати та посилити підстанції на 120 об’єктах.

Таким чином, міські служби та енергетики одночасно працюють над посиленням внутрішніх систем енергозабезпечення житлових будинків і зовнішньої інфраструктури. Заходи мають допомогти Києву краще підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням.

Як писали Новини.LIVE, Київ має достатньо коштів для підготовки до опалювального сезону, однак частина фінансування залишається невикористаною. За словами депутата Київради Андрія Вітренка, на рахунках "Київтеплоенерго" станом на квітень було 12 млрд грн, а згодом підприємство додатково отримало 2,5 млрд грн. Він також заявив, що бюджет розвитку столиці, який становить близько 20 млрд грн, був використаний лише на 14%.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Київ уже п’ять років не використовує 70 млн євро кредитних коштів, які Франція надала на модернізацію водоочисної інфраструктури. Йдеться про оновлення Деснянської водопровідної станції, зокрема систем очищення осаду після підготовки води. Експерт Богдан Ференс наголосив, що інфраструктура не модернізувалася ще з 1960-х років, а роботи за французьким кредитом досі не розпочалися.