Киев есть первой целью для ударов РФ: эксперт призвал защищать энергетику

Последствия удара по Киеву. Фото: ГСЧС

Киев остается целью номер один для российских ударов по энергетике. Правительству необходимо как можно быстрее увеличить финансирование энергетической защиты столицы.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко в эфире Вечір.LIVE.

РФ будет бить по Киеву

Кучеренко заявил, что украинское правительство, когда выделяет деньги на те или иные программы защиты, считает Киев тыловым городом, хотя по факту — это прифронтовой город. Он заверил, что Киев будет мишенью номер один для ударов врага, в частности в энергетическом плане.

Нардеп считает, что в таком случае правительству нужно быстро пересмотреть приоритеты и финансировать киевские программы защиты в значительном масштабе.

"Удары критические будут в первую очередь, к сожалению, по Киеву, это очевидно. Правительству давно надо это понять и не играть в политические игры всевозможными заявлениями и попытками свою власть продвинуть. Политики вокруг Киева более чем достаточно и более чем надо в этой ситуации", — подчеркнул депутат.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 24 мая россияне ударили по Киеву из различных типов вооружения. В результате вражеской атаки 91 человек получил ранения, среди них есть дети.

Кроме того, погибли три человека. Спасатели 26 мая обнаружили фрагменты тела человека во время аварийно-спасательных работ, которые вероятно могут принадлежать жителю полуразрушенного дома в Шевченковском районе.

В то же время Игорь Клименко заявил, что судьбу пропавших после атаки на Киев установят по ДНК. Сейчас два человека в столице обратились с такими заявлениями.