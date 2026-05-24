Головна Київ У Києві засипало вхід в укриття однієї зі шкіл після удару РФ

У Києві засипало вхід в укриття однієї зі шкіл після удару РФ

Дата публікації: 24 травня 2026 04:29
У Києві засипало вхід в укриття однієї зі шкіл після удару РФ
Російська Федерація в ніч проти 24 травня здійснила комбінований удар по Києву, застосувавши дрони і ракети. Під ворожу атаку потрапили в тому числі школи, внаслідок чого укриття однієї з них засипало в там перебувають люди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Удар РФ по школам Києва 24 травня

У своєму Telegram-каналі очільник столиці повідомив, що у Шевченківському районі під атаку росіян потрапили щонайменше дві школи.

"У Шевченківському районі сталося влучання біля однієї зі шкіл. В укритті школи перебувають люди. За попередньою інформацією, вхід в укриття засипало. Екстрені служби прямують на місце", — написав він о 04:06.

Через кілька хвилин Кличко написав, що зафіксовано влучання ще в одному школу і теж в Шевченківському районі. На другому поверсі будівлі виникла пожежа.

Тим часом начальник КМВА Тимур Ткаченко поінформував, що попередньо, кількість постраждалих в столиці зросла до 10.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
